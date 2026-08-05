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È scattato un arresto per furto con strappo aggravato a Bari. Una bambina di 12 anni è stata scippata su un autobus del suo telefono cellulare da un uomo di 34 anni, originario della Guinea Bissau, nel tardo pomeriggio di sabato scorso. L’intervento tempestivo di un poliziotto fuori servizio ha permesso di bloccare l’autore del reato, che è stato poi condannato.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato scorso. Un uomo di 34 anni, cittadino della Guinea Bissau, si trovava a bordo di un autobus di linea a Bari. Approfittando della folla e della distrazione generale, si è avvicinato alle spalle di una bambina di 12 anni che era intenta a utilizzare il suo telefono cellulare.

Quando il mezzo ha effettuato la sosta presso la fermata di viale Unità d’Italia, all’altezza di Largo Ignazio Ciaia, l’uomo ha atteso che le porte si aprissero. Con un gesto rapido e violento, ha strappato il cellulare dalle mani della minore e si è dato immediatamente alla fuga, scendendo dal bus e dirigendosi verso Parco Rossani.

L’intervento del poliziotto fuori servizio

In quel momento, un Commissario della Squadra Mobile di Bari, che si trovava fuori servizio e stava aspettando l’autobus, è stato attirato dalle urla della bambina, la quale si era lanciata all’inseguimento del ladro. Il poliziotto, intuendo la situazione, ha notato che il fuggitivo si era diretto verso Parco Rossani. Dimostrando prontezza e sangue freddo, il funzionario ha anticipato le mosse dell’uomo, raggiungendo l’uscita del parco e posizionandosi strategicamente per intercettarlo.

Il ladro, ignaro della presenza del poliziotto, si è trovato improvvisamente davanti al Commissario, che lo ha bloccato senza esitazione. Dopo pochi istanti è sopraggiunta anche la bambina, che ha potuto spiegare quanto accaduto e riottenere il proprio telefono cellulare. Il poliziotto ha quindi utilizzato il telefono per contattare i genitori della minore, i quali si sono recati in Questura per sporgere denuncia.

L’arresto e la condanna

L’uomo è stato tratto in arresto per furto con strappo aggravato, in quanto commesso su un mezzo di trasporto pubblico. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, il 34enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Bari in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Il lunedì successivo, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e l’autore del reato è stato condannato a seguito di patteggiamento. L’episodio si è così concluso con una rapida risposta delle istituzioni e il ritorno del telefono cellulare alla legittima proprietaria.

Il ruolo decisivo della prontezza e del coraggio

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha messo in luce l’importanza della prontezza di spirito e del senso civico, sia da parte della giovane vittima che del poliziotto fuori servizio. La bambina, nonostante lo shock, ha avuto la prontezza di inseguire il malvivente, attirando così l’attenzione del Commissario, che ha saputo agire con tempestività e determinazione.

IPA