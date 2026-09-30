Bambina di 3 anni morta per colpa di un acino d'uva andato di traverso a Jesi, i genitori donano gli organi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una bambina di 3 anni è morta dopo che un acino d’uva le è andato di traverso mentre si trovava alle Fiere di San Settimio a Jesi. La bimba è deceduta all’ospedale Salesi di Ancona dopo 6 giorni di agonia. I genitori della piccola hanno espresso la volontà di donare gli organi della loro figlia, così da poter “trasformare un dolore in una speranza di vita per altri bambini”.

Il malore della bambina a Jesi

La vicenda è stata ricostruita dal Corriere Adriatico. Mercoledì 23 settembre la bimba si trovava con la mamma e il fratellino alle Fiere di San Settimio, a Jesi.

Il gruppo si è fermato a un banco. Hanno acquistato dei taralli, mentre la piccola giocherellava vicino alla bancarella. “Era davanti all’uva. La mamma le diceva di non toccare e io ho chiesto se ne volessero un po’. Alla fine hanno acquistato anche quella”, ha raccontato il commerciante.

Poco dopo è avvenuta la tragedia. Secondo una prima ricostruzione, la bimba avrebbe preso autonomamente un acino d’uva, portandoselo alla bocca. L’acino le ha ostruito le vie respiratorie e la piccola è andata in arresto cardiocircolatorio.

Il ricovero in ospedale e il decesso dopo giorni di agonia

Alcuni medici che si trovavano casualmente tra i passanti e che sono stati richiamati dalle grida della madre hanno immediatamente avviato le prime manovre rianimatorie.

La piccola è stata poi trasferita in ospedale. Al Carlo Urbani di Jesi è stato rimosso l’acino d’uva e poi la bimba, dopo la ripresa del battito e la stabilizzazione, è stata trasferita all’ospedale Salesi di Ancona.

Nei giorni successivi le condizioni della bambina, sottoposta a sedazione farmacologica e a ventilazione meccanica, sono rimaste gravissime.

Il collegio medico ne ha accertato il decesso alle ore 19,45 di martedì 29 settembre, dopo 6 giorni di agonia.

La scelta dei genitori della bambina dopo il suo decesso

I genitori della bambina hanno espresso la volontà di donare gli organi della loro bimba.

La decisione è stata presa per “trasformare un dolore in una speranza di vita per altri bambini“.

Il cordoglio del sindaco di Jesi

Il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo ha commentato così la tragedia avvenuta: “Purtroppo è arrivata la tragica notizia che ci lascia tutti smarriti. La città intera si stringe attorno all’indicibile dolore di una famiglia che dopo giorni di angoscia ha visto spegnersi la speranza. Nel buio, la luce della generosità: i genitori hanno deciso di donare gli organi della piccola per aiutare altri bambini a vivere”.