Bambina di 3 anni uccisa dalla madre a Tortona in struttura protetta, temeva di riavvicinarla al padre

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una bambina di poco più di 3 anni è stata trovata morta nella notte nell’alloggio protetto in cui viveva con la madre, a Tortona, vicino ad Alessandria. La donna, l’unica adulta in casa, è stata ascoltata dal magistrato di turno e arrestata. Sullo sfondo, secondo la stampa locale, ci sarebbe la paura per il percorso di riavvicinamento della figlia al padre deciso da poco.

Bambina di 3 anni trovata morta a Tortona, arrestata la madre

Come riporta ANSA, a trovare la piccola senza vita sono stati i carabinieri, intervenuti nella notte tra il 22 e il 23 ottobre.

Il 118, arrivato sul posto, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

In casa, oltre alla bambina, c’era soltanto la madre, sentita subito dal magistrato di turno: al termine dell’interrogatorio è scattato l’arresto.

Secondo La Stampa la donna avrebbe ucciso la figlia con modalità ancora tutte da accertare.

Madre e figlia vivevano in un alloggio di social housing in città, gestito dalla cooperativa Agape.

Sulla scena è al lavoro la sezione investigativa della Scientifica del comando provinciale dell’Arma.

Su come sia morta la bambina, gli inquirenti mantengono per ora il massimo riserbo.

La madre e il timore del riavvicinamento al padre

Secondo Il Piccolo, la donna, di circa 30 anni, aveva l’affidamento esclusivo della bambina dopo la fine della relazione con l’ex compagno.

L’uomo avrebbe avuto trascorsi violenti nei confronti della donna, ma non verso la figlia.

Di recente un’udienza aveva disposto un percorso graduale di riavvicinamento tra la bambina e il padre.

Una prospettiva che, scrive il quotidiano, avrebbe “turbato profondamente” la madre, fino a un possibile tracollo psicologico.

Non è noto quando si sia tenuta l’udienza né quali fossero i tempi previsti per gli incontri tra padre e figlia.

Le indagini dei carabinieri e il ruolo dei servizi sociali

Madre e figlia erano seguite dal Cisa, il consorzio intercomunale dei servizi assistenziali.

Secondo operatori e investigatori, finora nel loro rapporto non erano emersi segnali d’allarme.

Gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Tortona proseguono per chiarire la dinamica dei fatti e le effettive responsabilità.

Al momento non è stato reso noto il reato contestato alla donna.

Sarà l’esame del medico legale a stabilire con precisione le cause della morte della piccola.

Nei prossimi giorni è attesa anche l’udienza di convalida dell’arresto davanti al gip ad Alessandria.