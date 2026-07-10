Bambina di 4 anni aggredita da un lupo ad Arrone vicino Terni, caccia all'animale: era già stato avvistato

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una bambina di 4 anni è stata aggredita e trascinata per qualche metro da un lupo nella serata del 9 luglio 2026 nei pressi degli impianti sportivi di Arrone, in provincia di Terni. Le urla della madre e dei presenti hanno messo in fuga il predatore, consentendo alla piccola di cavarsela con lievi graffi e un forte shock. Il sindaco Fabio Di Gioia ha annunciato l’attivazione di una task force per catturare l’animale.

Una bambina di 4 anni aggredita da un lupo ad Arrone

Una bambina di 4 anni è stata aggredita da un lupo nella serata di ieri, giovedì 9 luglio 2026, nel comune di Arrone, in provincia di Terni. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 21:30 nei pressi dell’area dei giardini e degli impianti sportivi della cittadina della Valnerina, dove la piccola stava giocando.

Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze dei presenti, il predatore è spuntato all’improvviso dalla boscaglia vicina al parcheggio, avvicinandosi alle spalle della vittima. L’animale ha azzannato la maglietta della bambina, facendola cadere a terra e trascinandola per alcuni metri prima che i presenti potessero intervenire.

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Le urla immediate della madre e dei numerosi passanti hanno spaventato il canide, mettendolo in fuga e scongiurando conseguenze peggiori. Soccorsa sotto shock, la piccola è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Terni, dove i medici le hanno riscontrato solo lievi graffi prima di dimetterla.

La caccia all’animale

Il sindaco di Arrone, Fabio Di Gioia, ha confermato l’attacco tramite un comunicato ufficiale sui propri canali social. Il primo cittadino ha rassicurato la comunità sulle condizioni della bambina, spiegando che fortunatamente sta bene e ha riportato solo un grandissimo spavento.

Di Gioia ha inoltre dichiarato di aver incrociato visivamente l’animale in via del Castello mentre questo si allontanava verso le vie del centro storico del borgo e la statale Valnerina. La presenza di un esemplare isolato nell’area era stata già ampiamente segnalata e documentata dai residenti nei giorni precedenti, attraverso avvistamenti multipli e persino un filmato.

Per fronteggiare l’emergenza, il comune ha allertato la Usl Umbria 2 e i Carabinieri Forestali per monitorare i percorsi stradali. Nella giornata di oggi, venerdì 10 luglio, verrà attivata una speciale task force coordinata con la Prefettura e la Regione Umbria per predisporre la cattura e la messa in sicurezza del territorio.

I dati sulla popolazione dei lupi in Italia

I dati derivati dal monitoraggio nazionale coordinato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) indicano la presenza stimata di circa 3.300-3.500 lupi distribuiti sul territorio italiano. Di questi, la stragrande maggioranza (oltre 2.500 esemplari) popola l’area peninsulare lungo la dorsale appenninica, mentre la restante parte è localizzata nell’arco alpino.

Il post del sindaco di Arrone, Fabio Di Gioia

Gli esperti della fauna selvatica ricordano che il lupo appenninico (Canis lupus italicus) è una specie protetta dalle normative nazionali ed europee che, dopo aver rischiato l’estinzione nel corso del Novecento, ha progressivamente ricolonizzato i propri ambienti.

Nonostante gli attacchi diretti agli esseri umani restino eventi eccezionali data la natura schiva dell’animale, la sua espansione verso le zone collinari e i centri abitati impone l’adozione di precise misure di gestione del territorio e di prevenzione per garantire una corretta convivenza.