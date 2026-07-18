Bambina di 4 anni annega in una piscina di un hotel a Milano Marittima, sarebbe caduta in acqua

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Una bambina di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, sul litorale ravennate, per circostanze al vaglio degli investigatori. Inutili i soccorsi. Si tratta del secondo caso in due giorni di minore che perde la vita in vacanza nella vasca di una struttura ricettiva.

Bambina di 4 anni annegata a Milano Marittima

Come riporta Il Resto del Carlino, la tragedia è avvenuta il 18 luglio nel primo pomeriggio in un albergo di Milano Marittima, nel Ravennate.

La bambina di 4 anni, di famiglia austriaca, è morta all’ospedale Bufalini di Cesena dopo essere annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, frazione di Cervia, sul litorale ravennate.

ANSA

Il tragico incidente si sarebbe verificato poco dopo le 14.

Inutile l’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per la piccola purtroppo non c’è stato nulla da fare.

All’hotel, oltre al pm di turno Angela Scorza, sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Cervia e Milano Marittima e i colleghi del Nucleo Investigativo di Ravenna per i rilievi.

Sono in corso le indagini per accertare le cause dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la bimba si trovava con il padre tra la sala giochi e la piscina.

L’uomo si sarebbe assentato per andare in camera e la bambina in quel frangente sarebbe finita in acqua. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire dove fosse la madre e in che posizione si trovasse il bagnino.

Tutto sarebbe successo in pochissimo tempo: la bimba è poi morta 2 ore dopo in ospedale. La piccola aveva anche due sorelle.

Il cordoglio del sindaco

“Oggi siamo colpiti da una tragedia che segna profondamente la nostra città”, ha scritto sui social il sindaco di Cervia, Mirko Boschetti in riferimento alla bambina di 4 anni annegata nella piscina di un hotel nella frazione balneare di Milano Marittima.

“Un momento di grande dolore, desidero esprimere le mie più sincere condoglianze ai genitori e a tutti i familiari. È difficile trovare parole che possano alleviare il dolore di una perdita così immensa, ma a nome personale e dell’intera città esprimo tutta la vicinanza possibile ai familiari”, ha sottolineato il primo cittadino.

Sulla sicurezza nelle piscine, è intervenuto il ministro per il Mare e la Protezione civile Nello Musumeci. “Se da un anno il ddl” sulle piscine “pubbliche e private rimane fermo non è per distrazione ma perché molte volte gli interessi lobbistici e gli interessi di categoria frenano i preminenti interessi collettivi”, ma “il diritto alla sicurezza e alla vita soprattutto di un minore è un diritto sacrosanto” ha detto il ministro, sottolineando che ora ci sarà “un percorso veloce” con l’ok in commissione “entro fine mese”.

“Mi risulta che in commissione la spinta di alcune associazioni e lobby economiche – ha sottolineato – portavano a escludere una parte delle piscine dall’osservanza delle norme restrittive. Non è possibile” perché “nelle piscine domestiche si muore molto più di quanto accada nelle piscine pubbliche”.

I precedenti

Il 17 luglio è morta all’ospedale Gaslini di Genova una bambina di 11 anni, rimasta intrappolata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante.

In modo simile, a Pasqua, ha perso la vita Matteo Brandimarti, 12 anni, di San Benedetto del Tronto, rimasto bloccato sott’acqua e risucchiato dal meccanismo di una vasca idromassaggio all’interno di un hotel a Pennabilli, nel Riminese.

Con la morte della bimba di 4 anni a Milano Marittima, si allunga la scia delle morti in piscina, che dal 2022 hanno ormai superato i 75 casi.