Bambina di 4 anni morta a Grado (Gorizia), annegata in mare mentre era in vacanza con i genitori in un camping

Una bambina tedesca è morta sulla spiaggia di un campeggio a Grado, in provincia di Gorizia, dove si trovava in vacanza con i genitori. La piccola di 4 anni sarebbe stata avvistata in mare e riportata a riva, ma nonostante l’intervento dell’elisoccorso del 118 ogni tentativo di salvarla è stato inutile. Sull’episodio indaga la procura.

La bimba annegata a Grado

L’episodio è avvenuto nella serata di martedì 2 settembre, nel tratto di spiaggia davanti al Villaggio Europa di Grado, camping in cui la coppia di turisti tedeschi stava soggiornando con la figlia.

Secondo quanto ricostruito dalla stampa locale, qualcuno avrebbe notato la bambina di 4 anni in acqua e l’avrebbe riportata sulla battigia.

La spiaggia del camping Villaggio Europa di Grado, in provincia di Gorizia, dove la bimba tedesca di 4 anni è morta annegata

I soccorsi al Villaggio Europa

Immediato l’arrivo sul posto dei soccorsi, anche con la richiesta di intervento di un elicottero del 118. A nulla sono serviti però i ripetuti tentativi di rianimazione del personale medico, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della piccola di 4 anni.

Sulla spiaggia di Grado anche il personale della Capitaneria di porto che, con il supporto dal Nucleo radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Monfalcone, ha avviato gli accertamenti del caso per condurre le indagini sulla vicenda.

La 23enne annegata ad Ancona

La morte della piccola di 4 anni arriva a pochi giorni di distanza dall’annegamento in mare di una 23enne, a Lavi a Sirolo, in provincia di Ancona

La ragazza, residente a Vedano al Lambro e originaria di Sesto San Giovanni, era scomparsa in acqua dopo un tuffo dagli scogli nella giornata del 28 agosto. Gli amici in spiaggia con lei hanno chiamato i soccorsi dopo averla vista annaspare ed essere inghiottita dalle onde.

Le operazioni di salvataggio si sono rese da subito complesse a causa del mare agitato e quando la 23enne è stata recuperata con un gommone era già troppo tardi.