Bambina di 4 anni morta folgorata a Motta de' Conti nella casa dei nonni dopo aver acceso la luce

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tragico incidente domestico a Motta de’ Conti, un comune nel Vercellese. Una bambina di quattro anni è rimasta folgorata mentre accendeva la luce in una stanza della casa dei nonni. Trasportata d’urgenza all’ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, le sue condizioni sono apparse subito estremamente gravi. La bambina è deceduta poco dopo. La conferma dell’incidente è arrivata con il riscontro di una lesione da elettrocuzione su un dito della mano.

Bambina di 4 anni muore folgorata

Una bambina di quattro anni è morta folgorata in un piccolo comune nel Vercellese, al confine con l’Alessandrino. La tragedia si è consumata a Motta de’ Conti, nella casa dei nonni della piccola.

È la questura di Alessandria che sta indagando per ricostruire i fatti. Secondo quanto si apprende, come riporta Fanpage.it, la bambina stava accendendo la luce di una stanza quando sarebbe stata investita da una violenta scarica elettrica.

© 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà

Nell’abitazione erano presenti i parenti e anche i fratelli della bambina. Compreso quanto accaduto, i familiari hanno trasportato la bambina d’urgenza all’ospedale più vicino, quello di Santo Spirito di Casale Monferrato. I medici hanno tentato ogni sforzo, ma la bambina è deceduta poco dopo.

Lesione da elettrocuzione

L’incidente risale a domenica scorsa, quindi c’è stato il tempo per richiedere e procedere con l’autopsia sul corpo della piccola come disposto dalla magistratura. Questa avrebbe evidenziato una lesione da elettrocuzione su un dito della mano della bambina.

Con elettrocuzione si intende la scarica di una corrente elettrica sull’organismo umano; può non essere mortale e causare ustioni, disturbi del ritmo cardiaco, lesioni ai muscoli o al sistema nervoso.

Diverse le condizioni che possono portare alla morte, come l’età del soggetto, in questo caso una bambina di appena quattro anni. Tra le prime ipotesi c’è quella di cavi scoperti, ma per confermare i fatti la procura ha ordinato sopralluoghi per accertare le condizioni dell’impianto elettrico.

Le parole della sindaca

La sindaca di Motta, Emanuela Quirci, ha espresso cordoglio alla famiglia a nome di tutta la cittadinanza. Ha dichiarato che si sono subito attivati sia per stare vicino alla famiglia, sia per effettuare le verifiche su quanto accaduto.

I residenti del centro abitato hanno ricordato di non sapere molto di queste persone, perché arrivate da pochi mesi. “La situazione era tranquilla, ci salutavamo ma nulla più”, raccontano alcuni.

La casa si trova nella periferia del paese, dove si sono stabilite da decenni diverse famiglie di origine bosniaca. Proprio in Bosnia saranno celebrati i funerali della bambina.