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Bambina di 5 anni investita a Prato da un'auto, è grave: sarebbe sfuggita al controllo della madre

Ricoverata in prognosi riservata al Meyer di Firenze una bambina di 5 anni investita a Prato: sarebbe in gravi condizioni, ma in via di stabilizzazione

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claudio carollo

Claudio Carollo

GIORNALISTA

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Una bambina di cinque anni si trova ricoverata in prognosi riservata dopo essere stata travolta da un’auto a Prato. La piccola si troverebbe in condizioni gravi nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata investita dopo essere uscita per strada trovando la porta di casa aperta, forse per una distrazione della madre.

L’incidente a Prato

L’incidente è avvenuto intorno alle 11 di domenica 15 marzo, nella frazione di Tavola a sud di Prato, in via Giulio Braga.

Stando a quanto ricostruito finora sull’accaduto, la bambina di origini cinesi sarebbe sfuggita alla custodia della madre e sarebbe uscita di casa dopo aver trovato la porta aperta.

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La zona della frazione di Tavola a Prato, dove la bambina di 5 anni è stata investita

Gli accertamenti sulla bimba investita

La bambina sarebbe quindi finita per strada totalmente incustodita ed è stata travolta da un’auto in transito.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, il conducente avrebbe affermato di aver visto la piccola all’improvviso e di non aver potuto far nulla per evitare l’impatto.

Sull’episodio sono in corso gli accertamenti della polizia municipale, al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità.

L’automobilista è stato sottoposto all’alcol test ed è risultato negativo.

In prognosi riservata la piccola di 5 anni

Lanciato l’allarme al 112, sul luogo dell’incidente è arrivato il personale sanitario a bordo dei un’automedica, per prestare i primi soccorsi alla bambina.

La bimba di 5 anni è stata stabilizzata ed è stata trasporta inizialmente in codice rosso all’ospedale di Careggi, per poi essere trasferita d’urgenza con l’elicottero Pegaso al Meyer di Firenze.

All’ospedale pediatrico è stata ricoverata nel reparto di rianimazione per le ferite da politrauma riportate nell’incidente.

Secondo quanto riferito dai medici, la prognosi rimane ancora riservata, ma le condizioni della piccola paziente sarebbero in fase di stabilizzazione.

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