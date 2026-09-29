Bambina di 5 anni morta in ospedale a Bolzano, era stata investita al Waltherpark da un furgone

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tragedia a Bolzano: è morta la bambina di cinque anni investita martedì mattina poco dopo le 10 da un furgone nei pressi del Waltherpark. Lo hanno confermato nel primo pomeriggio fonti dell’azienda sanitaria. La piccola è deceduta poco dopo il trasporto in ospedale, dove era arrivata già in gravissime condizioni.

Bolzano, è morta in ospedale la bimba investita al Waltherpark

La tragedia è avvenuta nella mattinata di martedì 29 settembre, in via Garibaldi.

Attorno alle 10.30, come riferito dalla testata Alto Adige, una bambina di 5 anni è stata travolta da un furgone nei pressi della fermata dell’autobus, davanti a una delle entrate del Waltherpark.

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L’impatto con il veicolo è stato molto violento. La piccola è stata soccorsa subito e trasferita d’urgenza in ospedale, dove è stata presa in carico dai sanitari.

Le sue condizioni, all’arrivo nel nosocomio, erano disperate. Ogni sforzo dei medici di salvarla è risultato vano: la bimba è deceduta.

Polizia e vigili del fuoco sul luogo della tragedia

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, con il Nucleo Infortunistica impegnato nei rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’investimento. Sul posto sta operando anche la polizia di Stato.

Cos’è il Waltherpark

Il WaltherPark è un progetto di riqualificazione urbanistica avviato nel cuore di Bolzano ed è nato con lo scopo di trasformare e valorizzare una vasta zona centrale della città.

Il complesso si sviluppa tra la stazione ferroviaria, piazza Giuseppe Verdi e piazza Walther e comprende diverse funzioni, pensate per rendere l’area un nuovo punto di riferimento per i residenti e i turisti.

Il progetto prevede la costruzione di un grande centro commerciale, affiancato da spazi destinati a uffici, ristoranti, appartamenti e una struttura alberghiera.

A questi si aggiungono ampie aree verdi e spazi pubblici, inseriti in un più ampio intervento di trasformazione urbanistica del centro di Bolzano.

Il WaltherPark, inizialmente noto come Kaufhaus Bozen Bolzano, è stato pensato come un complesso immobiliare polifunzionale in cui concentrare attività commerciali, servizi, abitazioni e spazi dedicati alla socialità.

Nel 2024, il Waltherpark è stato nominato tra i finalisti del Best Urban Regeneration Project, promosso dal MAPIC di Cannes.