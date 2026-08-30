Bambina di 5 mesi rapita da una casa famiglia a Caserta, spariti nei mesi scorsi anche i suoi quattro fratelli

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Una bambina di cinque mesi è stata sottratta alla casa famiglia di Caserta dove si trovava per decreto dell’autorità giudiziaria da 40 giorni. Il caso sarebbe legato a quello dei quattro fratelli della bimba, tutti minori, anche loro scomparsi dalle strutture a cui erano stati destinati e trasferiti in Romania.

Bambina scomparsa dalla casa famiglia a Caserta

Nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 agosto una bambina di cinque mesi è stata rapita dalla casa famiglia di Caserta in cui si trovava per decreto dell’autorità giudiziaria da 40 giorni.

La bambina era stata sottratta alla famiglia, che vive in un campo nomadi a Napoli, tra il quartiere di Pianura e il comune di Quarto, perché trovata in condizioni igienico sanitarie inadatte.

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A riportare la notizia è il quotidiano di Napoli, Il Mattino, che ha legato il caso a quello dei quattro fratelli della piccola, anche loro sottratti forzatamente alle rispettive strutture.

Il caso dei quattro fratelli della bambina, scomparsi e trasferiti in Romania

Secondo quanto riporta Il Mattino, infatti, quattro fratelli, tutti minorenni, della bambina rapita dalla casa famiglia di Caserta sarebbero stati rimossi dalle strutture in cui erano ospitati recentemente.

A denunciare l’accaduto sarebbe stata la tutrice legale assegnata loro, l’avocata Simona Molisso, a cui i bambini erano affidati per le procedure burocratiche.

L’avvocata avrebbe inoltre detto che tutti i bambini sarebbero già stati trasferiti in un altro Paese europeo, probabilmente la Romania.

Le condizioni in cui era stata trovata la bambina scomparsa

Il monitoraggio degli assistenti sociali sulla famiglia della bambina rapita era iniziato nel maggio dello scorso anno, quando i primi figli erano stati allontanati a causa della pericolosità delle loro condizioni di vita.

A giugno il tribunale aveva poi confermato il provvedimento, portando all’allontanamento dei bambini dalla famiglia e al loro trasferimento in apposite strutture, dalle quali erano poi stati prelevati con la forza.

La bambina di cinque mesi rapita tra venerdì e sabato era invece stata trovata durante un controllo dei carabinieri sul seggiolone di un’auto circondata da ferraglia e scarti.