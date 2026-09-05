Bambina di 6 anni aggredita al parco a Bologna, presa a calci da cinque bimbi tra i 6 e i 10 anni

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Una bambina di 6 anni sarebbe stata aggredita da un gruppo di altri bambini mentre si trovava con la madre in un parco di San Donnino, a Bologna. La piccola sarebbe stata accerchiata e colpita con diversi calci. Dopo l’episodio, la bambina sarebbe stata accompagnata al Policlinico Sant’Orsola, dove è stata visitata e sottoposta alle cure necessarie. Non sarebbe stato disposto il ricovero. La polizia ha avviato gli accertamenti per fare chiarezza sull’accaduto.

Bambina di 6 anni aggredita nel parco a Bologna, cosa è successo

L’episodio sarebbe avvenuto nel pomeriggio del 4 settembre, intorno alle 17, nel parco di San Donnino.

Come riporta Il Resto del Carlino, la bambina stava passeggiando con la madre quando un gruppo formato da cinque bambini si sarebbe avvicinato.

Gli altri minori avrebbero un’età compresa tra i 6 e i 10 anni.

L’aggressione sarebbe avvenuta in pochi istanti.

Approfittando di un momento in cui l’attenzione della madre era rivolta altrove, il gruppo avrebbe circondato la bambina e avrebbe iniziato a colpirla con calci, soprattutto alle gambe.

Quando la madre si è accorta di quanto stava accadendo, ha trovato la figlia a terra.

Come riporta Il Resto del Carlino, i baby aggressori sono stati descritti dalla mamma come più o meno della stessa età della vittima o comunque poco più grandi, e di origini nordafricane.

Il motivo dell’aggressione

Restano ancora da chiarire sia l’esatta dinamica sia il motivo dell’aggressione.

Secondo quanto riferito dalla madre della bambina, non ci sarebbe stata una lite precedente né un episodio in grado di spiegare l’accaduto.

La donna avrebbe inoltre spiegato di non conoscere i bambini coinvolti e di non averli mai visti prima.

Gli investigatori stanno quindi lavorando per ricostruire ogni passaggio e capire se ci siano elementi utili a individuare i responsabili.

Dopo l’aggressione, la bambina è stata portata al Sant’Orsola.

La dottoressa che l’ha visitata ha segnalato l’episodio e la polizia ha raggiunto l’ospedale per raccogliere le prime informazioni dalla madre.

La piccola è stata medicata, ma le sue condizioni non hanno richiesto il ricovero.

Gli accertamenti sanitari sono serviti anche a documentare quanto riferito dalla famiglia dopo l’aggressione nel parco.

Le indagini

La polizia è al lavoro per identificare i cinque bambini indicati come responsabili dell’aggressione.

Gli agenti starebbero verificando la possibile presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona del parco e nelle aree vicine.

Le immagini potrebbero aiutare a ricostruire gli spostamenti del gruppo e a chiarire la dinamica dell’episodio.

La madre non avrebbe riconosciuto nessuno dei cinque bambini e non sarebbe stata in grado di indicarne l’identità.