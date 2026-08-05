Bambina di 6 anni azzannata da un cane a Noicattaro, ricoverata in Rianimazione al Policlinico di Bari

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una bambina di 6 anni è ricoverata in Rianimazione al Policlinico di Bari dopo essere stata azzannata da un cane randagio a Noicattaro. Il cane ha aggredito un gruppo di bambini in un parco: la piccola ha ferite a collo, testa e guancia, per le quali è stato necessario ricorrere alla chirurgia plastica. Le sue condizioni sono stabili. I residenti denunciano problemi di randagismo.

Cane randagio aggredisce dei bimbi a Noicattaro

Tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri – martedì 4 agosto 2026 – a Noicattaro, in provincia di Bari, dove intorno alle 23 un cane randagio (verosimilmente un cane lupo, come riportato da Il Messaggero) ha aggredito un gruppo di cinque bambini che si trovavano all’aperto all’interno di un parco pubblico.

L’animale si è scagliato contro i piccoli mentre stavano rientrando verso le rispettive abitazioni al termine di una serata trascorsa in famiglia.

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Nel corso dell’assalto sono rimaste ferite due bambine, subito soccorse dai presenti in attesa dell’arrivo del personale sanitario.

Azzannata una bambina di 6 anni

Ad avere la peggio è stata una bambina di sei anni, trasportata d’urgenza al Policlinico di Bari. La piccola si trova attualmente ricoverata in osservazione presso il reparto di rianimazione e terapia intensiva.

I medici riferiscono che le sue condizioni sono stabili e monitorate costantemente. Nell’aggressione ha riportato profonde ferite lacerocontuse al collo, alla parte posteriore della testa, a un braccio e alla guancia sinistra.

Nella mattinata di oggi, l’équipe di chirurgia plastica è intervenuta per effettuare le complesse suture necessarie non solo al trattamento delle lesioni, ma anche per limitarne l’impatto estetico.

La ricostruzione della madre

La dinamica dei fatti è stata ripercorsa dalla madre della piccola sui social, dove ha ringraziato quanti sono intervenuti tempestivamente per prestare soccorso. La donna ha escluso che l’aggressione sia stata provocata da comportamenti o gesti imprudenti dei bambini.

In corso gli accertamenti delle Forze dell’Ordine per chiarire la provenienza dell’animale e verificare se sia stato individuato o si trovi ancora nell’area.

Nel frattempo, i residenti del quartiere hanno denunciato che quanto accaduto non rappresenta un caso isolato, lasciando intendere che il fenomeno del randagismo presenta un problema di sicurezza nella zona.