Bambina di 6 anni cade dalla finestra del secondo piano a Mesagne vicino Brindisi, ricoverata in codice rosso

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A Mesagne, in provincia di Brindisi, una bambina di sei anni è caduta dalla finestra al secondo piano dell’abitazione dei nonni, precipitando per circa sette metri. Ricoverata in codice rosso al Perrino di Brindisi, presenta una lesione interna e potrebbe essere trasferita in un’altra struttura. Indaga il commissariato locale, ipotesi di incidente.

Mesagne, bambina caduta dal secondo piano è grave

L’incidente è accaduto nel pomeriggio di mercoledì 5 agosto a Mesagne, in provincia di Brindisi. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, la caduta avrebbe avuto un’estensione di circa sette metri.

La bambina di sei anni è precipitata dalla finestra dell’abitazione dei nonni, situata al secondo piano di una palazzina in via Guglielmo Marconi, all’altezza di via Latiano.

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I soccorsi e il ricovero a Brindisi

In base a quanto ricostruito, la piccola sarebbe scivolata dalla finestra mentre giocava, terminando la sua corsa sul marciapiede ai piedi del palazzo.

Alcuni residenti, testimoni dell’accaduto, sono scesi immediatamente in strada per prestare i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha trasportato d’urgenza la bambina al pronto soccorso dell’ospedale “Antonio Perrino” di Brindisi, dove è stata ricoverata in codice rosso.

Le sue condizioni sarebbero gravi: come riportato da Brindisi Report, i primi esami diagnostici a cui è stata sottoposta avrebbero evidenziato una lesione interna, tanto che i medici starebbero ora vagliando l’ipotesi di un trasferimento verso un’altra struttura ospedaliera pugliese più attrezzata per gestire il quadro clinico.

Le indagini del commissariato

Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato di polizia di Mesagne, guidati dal vicequestore Giuseppe Massaro, impegnati a raccogliere le testimonianze di tutti i presenti in casa al momento del fatto per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Dagli elementi raccolti, gli investigatori propendono per l’ipotesi di un tragico incidente, avvenuto mentre la piccola giocava senza la sorveglianza diretta di un adulto nella stanza. Non risultano al momento altre piste al vaglio degli inquirenti.

Notizia in aggiornamento