Bambina di 7 anni sottoposta a 6 cicli di chemio inutilmente, la rabbia della madre per la diagnosi sbagliata

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Una bambina britannica di 7 anni è stata sottoposta a terapie invasive, compresi sei cicli di chemioterapia, dopo una diagnosi rivelatasi errata. Solo un secondo parere specialistico ha permesso di individuare la reale patologia genetica di cui soffre. La madre ha denuncia il lungo percorso affrontato dalla figlia e ha parlato di come l’infanzia della piccola sia stata segnata da cure non necessarie.

A 7 anni sottoposta a 6 cicli di chemio inutilmente

Una diagnosi sbagliata e anni di trattamenti che, secondo quanto emerso successivamente, non sarebbero stati necessari.

È la vicenda di Faye Condon, una bambina britannica che ha affrontato per diversi anni un percorso terapeutico basato su una malattia autoimmune che in realtà non aveva.

La storia, raccontata dal sito Ohga!, ha riportato l’attenzione sull’importanza di una diagnosi accurata e del confronto tra specialisti nei casi più complessi.

La diagnosi su una malattia rara

Secondo la ricostruzione, Faye aveva 5 anni quando i medici dell’Ospedale Pediatrico di Bristol le diagnosticarono una dermatomiosite giovanile, una rara malattia infiammatoria autoimmune che interessa muscoli e pelle.

Sulla base di questa diagnosi, la bambina iniziò un lungo percorso terapeutico che comprendeva farmaci, iniezioni e trattamenti che dovevano servire a contenere la progressione della patologia. Nel corso degli anni la bimba è anche stata sottoposta a sei cicli di chemioterapia e a una biopsia muscolare.

La madre, Christina Condon, ha raccontato di aver espresso fin dall’inizio dubbi sulla correttezza della diagnosi, chiedendo più volte ai medici di approfondire il quadro clinico e di valutare eventuali ipotesi alternative.

La seconda diagnosi e la distrofia muscolare

Dopo circa sette anni di cure, il personale sanitario ha deciso di richiedere un secondo parere specialistico. Faye è stata così indirizzata al Great Ormond Street Hospital di Londra.

proprio a Londra nuovi accertamenti hanno fatto emergere una conclusione ben diversa: la bambina, infatti, era affetta da una distrofia muscolare di Emery-Dreifuss di tipo 2, una rara malattia genetica che non è collegata alla precedente diagnosi di dermatomiosite giovanile.

Questa patologia può provocare debolezza muscolare progressiva, rigidità delle articolazioni e, in alcuni casi, complicanze cardiache che richiedono un monitoraggio costante. Sebbene non esista una cura risolutiva, una diagnosi corretta consente di pianificare controlli e trattamenti mirati per gestire l’evoluzione della malattia.

La rabbia della madre: “Infanzia rovinata”

Per Christina Condon il peso ma anche il danno maggiore resta il lungo periodo trascorso seguendo terapie che si sono poi rivelate non indicate per la reale condizione della figlia.

La donna ha raccontato di aver visto Faye affrontare per anni trattamenti particolarmente invasivi durante una fase delicata della crescita.

“Avete rovinato l’infanzia a mia figlia”, ha dichiarato, riferendosi al percorso sanitario seguito dalla piccola prima della diagnosi definitiva.

Secondo il suo racconto, gli anni trascorsi tra ospedali, farmaci e chemioterapia hanno inciso profondamente sulla quotidianità della figlia, privandola di una parte dell’infanzia che avrebbe dovuto essere dedicata alla scuola, al gioco e alla normale crescita.

Oltre a questo la vicenda ha riacceso il confronto sull’importanza delle diagnosi differenziali nei casi di patologie rare, soprattutto quando i sintomi possono essere compatibili con malattie diverse.