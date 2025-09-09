Bambina di 7 anni urtata dall'auto della polizia a Roma in corso Rinascimento, agenti la portano in ospedale

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Una bambina di sette anni è stata urtata per strada da un’auto della Polizia a Roma. La volante stava intervenendo a sirene spiegate per sedare una rissa in centro, quando ha colpito la bimba che stava attraversando la strada. La piccola di cittadinanza statunitense è stata trasportata in codice giallo in ospedale: secondo le prime informazioni, sarebbe ferita ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’incidente dell’auto della polizia in corso Rinascimento

L’incidente è avvenuto in corso Rinascimento, via che costeggia Piazza Navona in centro a Roma. Dalle prime ricostruzioni riportate da Ansa, la volante aveva i segnali acustici e luminosi accesi e stava raggiungendo a Piazza Vittorio, dove era stato chiesto l’intervento della polizia per sedare una colluttazione.

Durante la corsa la pattuglia avrebbe dunque colpito la bambina californiana, in vacanza con la famiglia nella Capitale. Al momento dell’impatto si sarebbe trovata sul bordo della strada, in procinto di raggiungere i genitori che stavano attraversando, dai quali si sarebbe attardata a poca distanza.

Le condizioni della bimba travolta a Roma

Nell’incidente la bambina è rimasta ferita, ma avrebbe riportato soltanto delle escoriazioni. Trasportata dagli stessi agenti all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, la piccola paziente non sarebbe ritenuta in gravi condizioni.

Per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti dovuti, anche tramite l’esame delle immagini delle telecamere di videosorveglianza sulla strada.

Matteo Barone investito e ucciso da un poliziotto a Milano

Diverse le circostanze in cui qualche giorno prima, a Milano, Matteo Barone è stato investito e ucciso da un poliziotto fuori servizio, risultato poi positivo all’alcol test.

La vittima di 25 anni è stata travolta dall’auto privata dell’agente mentre stava rincasando da una festa, intorno alle 5.30 di sabato 6 settembre. Il poliziotto 26enne, anche lui di ritorno da una serata, è stato condotto in carcere al San Vittore con l’accusa di omicidio stradale.