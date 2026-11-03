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Bambina di 7 mesi morta a Mezzani intossicata dal monossido di carbonio in casa, deceduti anche i genitori

Una bambina di 8 mesi è morta in casa a Mezzani, in provincia di Parma, intossicata dal monossido di carbonio: sono deceduti anche i suoi genitori

2 min di lettura

stefano d'alessio

Stefano D'Alessio

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una bambina di soli 7 mesi è morta assieme ai suoi genitori in casa a Mezzani, in provincia di Parma, intossicata dal monossido di carbonio. La piccola era stata ricoverata lo scorso 30 ottobre in Terapia intensiva pediatrica ed è deceduta nella mattinata di martedì 3 novembre, dopo giorni trascorsi tra la vita e la morte. Il padre e la madre della bimba, entrambi originari del Senegal, erano morti subito dopo la tragedia. L’allarme era stato lanciato dall’altro figlio della coppia, di 14 anni.

Morta la bimba di 7 mesi intossicata dal monossido di carbonio in casa

La tragedia si era consumata nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 ottobre. La piccola era stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma, ma, nonostante i diversi trattamenti a cui è stata sottoposta, inclusa la camera iperbarica, è purtroppo deceduta.

La notizia del decesso è stata riportata dall’agenzia AGI. Prima della bimba, venerdì scorso, erano deceduti i suoi genitori.

La ricostruzione sulla fuga di monossido di carbonio

In base alle prime ricostruzioni su quanto accaduto a Mezzani, all’origine dell’intossicazione da monossido di carbonio ci sarebbe stato un braciere di una stufa a legna acceso per riscaldare gli ambienti. Le esalazioni avrebbero saturato i locali dell’abitazione, provocando la dispersione del gas letale.

A lanciare l’allarme sarebbe stato il figlio quattordicenne della coppia. All’arrivo dei soccorritori, per i due coniugi non c’era ormai già più nulla da fare.

Anche il quattordicenne che ha lanciato l’allarme è rimasto intossicato, così come altri familiari. Le loro condizioni di salute, però, non hanno destato preoccupazione e sono stati successivamente dimessi. La bimba di 7 mesi, invece, è rimasta in ospedale, fino al triste epilogo del suo decesso.

Gli accertamenti dei carabinieri proseguiranno per ricostruire con esattezza le circostanze dell’accaduto.

Chi sono i tre deceduti a Mezzani per intossicazione da monossido di carbonio

I due coniugi deceduti a Mezzani in seguito alla fuga di monossido di carbonio nell’abitazione di famiglia sono Birama Sall, di 35 anni, e la moglie Rouba Ndaw, di anni 32. Entrambi sono originari del Senegal.

La famiglia morta a Mezzani, da anni residente nella provincia di Parma, si era trasferita da poco nell’alloggio divenuto teatro della tragedia.

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