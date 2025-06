Bambina di 8 anni morta annegata in piscina a Rende, era al Parco acquatico Santa Chiara: inutili i soccorsi

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Una bambina di otto anni è morta annegata in una piscina del parco acquatico Santa Chiara di Rende, in provincia di Cosenza. L’intervento dei sanitari del 118 non è bastato a evitare il decesso. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Rende, per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Stando alle prime ricostruzioni, la causa dell’annegamento sarebbe un malore.

Nel pomeriggio del 30 giugno una bambina di 8 anni è morta annegata in una piscina del parco acquatico Santa Chiara, nel territorio del comune di Rente, in provincia di Cosenza.

Lo riporta l’agenzia di stampa Ansa, che specifica che, secondo le prime ricostruzioni, la bambina avrebbe avvertito un malore mentre stava giocando nella piscina ed è finita sott’acqua senza riuscire a emergere.

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi del 118 con tre ambulanze. I sanitari hanno provato a rianimare la bambina, ma tutti i tentativi di farle riprendere conoscenza si sono rivelati inutili.

Le indagini dei carabinieri

Al parco acquatico sono arrivate anche le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Rende, che hanno cominciato le indagini per stabilire con esattezza cosa sia accaduto alla bambina.

I militari dovranno ricostruire eventuali responsabilità dei custodi della vittima e del personale del parco acquatico addetto alla sicurezza dei bagnanti, in modo simile a quanto avvenuto nel caso di Castrezzato.

Sul posto sono arrivati anche alcuni agenti della polizia di Stato. A seguire le indagini sarà il pubblico ministero di turno, Antonio Bruno Tridico.

I familiari e il sindaco sul posto

Nel frattempo al parco acquatico sono arrivati anche i familiari della bambina, che si sono fermati all’entrata della struttura, mentre i sanitari del 118 portavano avanti il loro intervento.

Al parco acquatico sono arrivate anche le autorità locali, a cominciare dal sindaco Sandro Principe, eletto da poco più di un mese, e da alcuni membri della sua giunta appena insediata.