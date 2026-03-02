Bambina di 9 anni bloccata sulla neve per la paura sull'Etna Nord a Catania, il salvataggio della polizia
Una bambina di 9 anni è stata soccorsa dagli agenti della Polizia di Stato dopo essere rimasta bloccata sulla neve a causa della paura.
Una bambina di 9 anni è stata soccorsa dagli agenti della Polizia di Stato dopo essere rimasta bloccata sulla neve a causa della paura, durante una giornata sugli impianti sciistici dell’Etna Nord, a Catania. L’intervento dei poliziotti, richiesto dai genitori, ha permesso di riportare la piccola in sicurezza e di restituirle il sorriso.
Bambina soccorsa sulla neve a Catania
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato la vicenda si è svolta presso gli impianti sciistici di Piano Provenzana, nel versante Etna Nord, dove la Questura di Catania garantisce da settimane un servizio di prevenzione e soccorso per la sicurezza di sciatori e snowboarder.
La protagonista della storia è una bambina di 9 anni che si trovava insieme ai genitori per trascorrere una giornata di relax e divertimento sulla neve. Tuttavia, durante la discesa in pista, la piccola ha improvvisamente avuto paura di proseguire, rimanendo bloccata sugli sci e incapace di scendere. I genitori hanno tentato di rassicurarla, ma senza successo: la bambina è rimasta ferma, visibilmente impaurita, per alcuni minuti.
L’intervento degli agenti della Polizia di Stato
Vista la situazione di difficoltà i genitori hanno chiesto aiuto agli agenti della Questura di Catania, impegnati nel servizio di prevenzione e soccorso sugli impianti sciistici dell’Etna Nord.
Il nucleo sciatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuto prontamente per prestare assistenza alla bambina.
Il dialogo e la fiducia: il ruolo dell’agente Francesco
Tra i poliziotti intervenuti l’agente Francesco ha avuto un ruolo determinante: instaurando un dialogo positivo con la bambina è riuscito a conquistarne la fiducia e a tranquillizzarla.
Grazie alle sue parole e alla sua presenza rassicurante, la situazione si è sbloccata e la piccola ha iniziato a sentirsi più sicura.
La bambina riportata in salvo
Dopo averla rassicurata l’agente Francesco ha preso in braccio la bambina e l’ha accompagnata a valle, portandola al sicuro.
Una volta raggiunta la zona sicura la piccola ha ritrovato il sorriso e, per ringraziare il poliziotto dell’aiuto ricevuto, lo ha abbracciato e ha chiesto di scattare una foto insieme.
Il servizio di prevenzione e soccorso sugli impianti dell’Etna Nord
Il servizio di prevenzione e soccorso svolto dagli agenti della Questura di Catania presso gli impianti sciistici di Piano Provenzana rappresenta una garanzia di sicurezza per tutti gli amanti della neve.
L’episodio di oggi testimonia l’importanza della presenza delle forze dell’ordine in contesti di svago, dove possono verificarsi situazioni di difficoltà che richiedono prontezza e sensibilità.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.