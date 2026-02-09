Bambina di due anni morta a Bordighera, indagini dopo il ritrovamento senza vita nel lettino

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Tragedia a Bordighera, in provincia di Imperia. Una bambina di due anni è morta mentre si trovava nel suo lettino. A dare l’allarme sono stati i suoi genitori, e in queste ore sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità per ricostruire le dinamiche della tragedia. Secondo le prime ipotesi il decesso potrebbe essere stato causato da un arresto cardiocircolatorio.

Tragedia a Bordighera

Il dramma si è consumato lunedì 9 febbraio. A Bordighera, in provincia di Imperia, da un’abitazione in località Montenero alle 8 di mattina è partita la chiamata al numero unico delle emergenze 112. I genitori di una bambina di due anni, parlando con gli operatori, hanno spiegato di aver trovato la loro figlia priva di sensi nel suo lettino.

Presso l’abitazione, localizzata lungo Strada delle Morghe, sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Rossa che hanno tentato disperatamente di rianimare la piccola.

Purtroppo per la piccola non c’era più niente da fare. Secondo le indiscrezioni i genitori si sarebbero accorti dello stato della figlia solamente al loro risveglio.

Il Tirreno scrive che sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Bordighera e del comando provinciale di Imperia su disposizione della Procura.

Come è morta la bambina

Repubblica scrive che la Procura di Imperia ha disposto che sul corpo della piccola venga eseguita l’autopsia. Secondo le prime ipotesi la bambina potrebbe essere morta per un arresto cardiocircolatorio.

Gli inquirenti stanno cercando di approfondire per risalire alle dinamiche del dramma, a partire dagli eventi della sera precedente ricostruiti dai familiari della piccola.

Le altre ipotesi: l’incidente domestico

Secondo Primo Canale, quotidiano locale della Liguria, i familiari avrebbero invece chiamato il 112 per una crisi respiratoria in atto, ma durante le manovre dei sanitari la piccola sarebbe stata stroncata da un arresto cardiocircolatorio.

“Stava bene”, avrebbe detto la madre ai militari. Gli investigatori non escludono un incidente domestico avvenuto nelle ore precedenti, ma sui dettagli della vicenda mantengono il più stretto e rigoroso riserbo.