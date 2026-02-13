Bambina di due anni morta a Bordighera, parlano le soccorritrici accorse sul posto: cosa hanno visto

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La piccola Beatrice aveva “qualche livido”, in particolare “sul viso, sulle braccia, sulle gambe”. È il racconto di una delle soccorritrici intervenute la mattina di lunedì 9 febbraio in località Montenero, a Bordighera (Imperia). Come tristemente noto, la bambina è morta e sul suo decesso ci sono molte ombre. Per questo la madre, Manuela Aiello, è stata arrestata per omicidio preterintenzionale, e nelle ultime ore anche il nome del nuovo compagno è stato iscritto nel registro degli indagati con la stessa ipotesi di reato.

Il racconto delle soccorritrici intervenute a Bordighera

Debora e Sara sono le due soccorritrici della Croce Rossa intervenute nella villetta di Bordighera lunedì 9 febbraio, quando Manuela Aiello ha chiamato il 112 segnalando una crisi respiratoria in atto sulla figlia di 2 anni.

Una volta arrivate nella villetta hanno trovato già sul posto il presidio medico che, con la bambina sul pavimento, era impegnato con le manovre di rianimazione.

A La Vita in Diretta le due soccorritrici, venerdì 13 febbraio, hanno raccontato che le due sorelle di Beatrice “erano abbastanza tranquille” anche se una di loro “aveva gli occhi rossi e lucidi” come se avesse appena pianto. Erano tenute a bada, raccontano, da una signora.

La piccola Beatrice “aveva qualche livido”, in particolare “sul viso, sulle braccia, sulle gambe”. Poi il medico presente non ha potuto far altro che la constatazione del decesso.

Indagato il compagno di Manuela Aiello

Come anticipato, sul registro degli indagati della Procura di Imperia è stato iscritto anche il nome del nuovo compagno della donna. Manuela Aiello, infatti, agli inquirenti ha raccontato di aver trascorso la notte precedente alla tragedia in casa dell’uomo insieme alle tre figlie.

Come raccontato anche a La Vita in Diretta, la casa dell’uomo è stata posta sotto sequestro dagli inquirenti. Si cercano prove della presenza di Beatrice nella giornata di domenica 8 febbraio.

La versione della mamma

Manuela Aiello ha raccontato che la bambina era caduta dalle scale il giovedì precedente, e di non aver chiamato i soccorsi perché Beatrice si presentava in salute e senza complicazioni, essendo – a suo dire – abituata a questo genere di cadute.

La mattina di lunedì, poi, avrebbe scambiato i sintomi manifestati da Beatrice per quelli di un raffreddore, notando del muco sul nasino della bimba. La decisione di chiamare i soccorsi è arrivata quando ha notato che il volto della piccola aveva cambiato colore. L’autopsia, tuttavia, avrebbe dimostrato che sul corpo di Beatrice erano presenti lividi generati da un contatto violento con un corpo contundente, e anche gli spostamenti ricostruiti dalla 43enne non sarebbero chiari.