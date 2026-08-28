Bambina di due anni morta annegata in piscina della villa a Palermo, dramma scoperto dai genitori in vacanza

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

A Palermo una bimba di due anni e mezzo sarebbe morta dopo essere annegata in una piscina di una casa vacanze nella città siciliana. La tragedia sarebbe avvenuta nella serata del 27 agosto. Nell’abitazione erano presenti i genitori e un’altra famiglia. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Bambina di due anni annega in piscina, cosa è successo

Come riporta il Giornale di Sicilia, la piccola si sarebbe immersa e nessuno se ne sarebbe accorto.

All’interno della villa che sarebbe stata presa in affitto per trascorrere le vacanza è presente una piscina sopraelevata.

Secondo le ricostruzioni, l’allarme sarebbe stato lanciato dai genitori.

Nonostante l’immediato trasporto in ospedale, per la bambina di due anni non c’è stato nulla da fare.

PalermoToday aggiunge ulteriori dettagli.

Secondo le prime informazioni i genitori della bambina stavano trascorrendo la serata con alcuni amici.

Si sarebbero accorti ad un certo punto che la piccola era in piscina e non dava segni di vita.

Sarebbe stata quindi trasportata alla guardia medica più vicina dove i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Le indagini

Ad indagare sulla morte della piccola sono i carabinieri.

Come riporta LiveSicilia, la Procura per i minorenni avrebbe aperto un’inchiesta.

La stessa testata aggiunge che i militari avrebbero ascoltato i genitori della vittima e la coppia di amici presenti nel luogo della tragedia.

ANSA riporta che la Procura avrebbe disposto il sequestro della salma per l’autopsia.

Si dovrà chiarire con esattezza la dinamica dell’annegamento.

I precedenti

La morte della bimba di due anni in una piscina di Palermo ricorda quanto avvenuto a luglio a Milano Marittima.

Nel primo pomeriggio del 18 luglio, una bambina di 4 anni era annegata in una piscina di un hotel.

La piccola stava trascorrendo le vacanze insieme alla famiglia.

Sempre a luglio una bambina di 9 anni è morta nel lago di Como.

Mentre giocava con alcuni coetanei a pochi metri dalla riva, non è più riemersa, probabilmente trascinata dalla corrente.

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