Bambina di meno di 2 anni investita dal padre a Portocannone, provincia di Campobasso, condizioni gravissime

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Una bambina di meno di due anni è stata investita dall’auto del padre a Portocannone, in provincia di Campobasso, a pochi chilometri da Termoli. La bimba sarebbe in condizioni molto gravi e sarebbe stata trasferita dall’ospedale San Timoteo di Termoli in una struttura più adeguata fuori regione. Sulla dinamica di quanto accaduto sta indagando la Procura di Larino.

Bambina investita da padre a Portocannone

Una bambina di 22 mesi è stata investita a Portocannone, comune a meno di 10 chilometri a sud di Termoli, in provincia di Campobasso.

La notizia è stata riportata da diversi media locali. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina sarebbe stata investita mentre il padre stava facendo manovra con la propria auto.

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La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara e sono in corso indagini per capire cosa sia esattamente successo.

I soccorsi e il trasferimento

La bambina è subito stata trasferita in ambulanza al vicino ospedale San Timoteo di Termoli, che dista una decina di chilometri dal luogo dell’incidente.

Le condizioni della bimba si sarebbero però subito rivelate molto gravi e per la struttura molisana, che non è dotata di una terapia intensiva pediatrica, non sarebbe stata in grado di fornire le cure necessarie.

È stato quindi organizzato un trasferimenti in elisoccorso verso un ospedale più adeguato, fuori regione.

Le indagini in corso

Subito dopo la diffusione della notizia dell’incidente, che sarebbe avvenuto nella mattinata del 23 maggio, le forze dell’ordine hanno iniziato a indagare per capire quale sia stata la dinamica che ha portato al ferimento della bambina.

Le indagini sono al momento curate dagli uomini del commissariato di Termoli, con l’ausilio dei carabinieri della compagni adriatica.

L’inchiesta è a carico della procura della Repubblica di Larino. In queste ore gli investigatori stanno interrogando i familiari della bambina e i testimoni dell’incidente, per raccogliere informazioni e ricostruire una prima dinamica dell’accaduto.