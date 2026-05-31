Bambina morta a 2 anni a Bordighera, parla il padre biologico: "Sono distrutto, voglio rivedere le mie figlie"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Assume contorni sempre più tragici la scomparsa di Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera lo scorso febbraio. Dopo l’arresto della madre, è arrivata la custodia cautelare in carcere anche per il suo compagno, Manuel Iannuzzi, in quello che per gli investigatori sarebbe un quadro di maltrattamenti prolungati. Intanto, dal carcere dov’è detenuto per altri reati, ha parlato il padre biologico della bimba.

Parla il padre biologico di Beatrice, la bimba di 2 anni uccisa a Bordighera

“Sono distrutto, voglio solo riabbracciare le mie figlie”. Queste le parole del padre biologico della bambina riferite al suo legale dal genitore della piccola Beatrice, morta lo scorso mese di febbraio a Bordighera, in Liguria.

Le parole del padre della bimba sono state raccolte dal suo avvocato in quanto l’uomo è detenuto nel carcere di Sanremo per altri reati.

Svolta nelle indagini: anche il compagno della madre in carcere

La svolta nelle indagini sulla morte della piccola è arrivata nelle ultime ore con il coinvolgimento del compagno della madre, Manuel Iannuzzi, che è stato portato in carcere in custodia cautelare e lì sarà sentito per la prima volta e che finora si era dichiarato estraneo alla vicenda.

“Non ce la sentivamo di aspettare, il quadro indiziario era chiarissimo nella sua gravità”, ha detto il procuratore capo di Imperia, Alberto Lari, parlando di “maltrattamenti atroci, vere e proprie sevizie, atti di crudeltà prolungati” e spiegando il motivo per cui, a indagini ancora in corso, l’uomo sia stato condotto in carcere, dove già si trova la sua compagna Manuela Aiello.

Beatrice sarebbe morta in seguito a questi maltrattamenti su cui si è fatta luce con l’analisi del telefono di Iannuzzi. Dall’apparecchio gli inquirenti sono arrivati a foto e video di Beatrice maltrattata e tumefatta. E per questo motivo le accuse per Iannuzzi e per la madre della piccola, in carcere dal 9 febbraio, sono cambiate da omicidio preterintenzionale a maltrattamenti aggravati dalla morte.

La ricostruzione

I fatti risalgono alla mattina del 9 febbraio quando la bambina era stata trovata morta nella sua casa di Montenero. Allora, quando i sanitari arrivarono, allertati dalla madre, capirono subito che la piccola era morta da tempo e che non c’era stato alcun tentativo di rianimazione.

Sul suo corpo c’erano lividi su più parti del corpo, uno dei quali simile all’impronta di una suola di scarpa su una gamba. Per la donna la piccola era stata vittima di una caduta dalle scale. In realtà, per gli inquirenti, Beatrice sarebbe stata vittima di abusi per mesi e la sera di venerdì 7 febbraio avrebbe subito un colpo violento alla testa con un corpo contundente. Nelle circa 36 ore successive la madre e il compagno avrebbero tentato di far riprendere la bambina con bagni in acqua fredda, acqua e zucchero, senza chiamare alcun medico, invano.

In seguito, i due avrebbero provato a mettere in atto un tentativo di depistaggio. La madre avrebbe messo Beatrice già priva di vita in macchina con le altre due figlie, nel tentativo di avvalorare la versione di un malore improvviso. Le stesse bambine sarebbero state costrette a confermare la morte seguita a una caduta.