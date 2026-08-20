Bambina morta per sospetta difterite a Palermo non era vaccinata, ira di Bassetti: "Nel 2026 non può accadere"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A Palermo una bambina di 4 anni, mai vaccinata probabilmente per timori legati all’autismo, è morta per sospetta difterite dopo il ricovero al Di Cristina. La Procura indaga e ha disposto l’autopsia. L’infettivologo Matteo Bassetti attacca la disinformazione no vax: “Nel 2026 non può esistere che un bambino muoia così”.

Sospetta difterite, morta bambina di 4 anni

La bambina di quattro anni è deceduta nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 agosto all’ospedale pediatrico “Giovanni Di Cristina” di Palermo, dopo un ricovero segnato da un rapido aggravamento delle condizioni cliniche. Il sospetto, al vaglio degli accertamenti microbiologici, è che a ucciderla sia stata la difterite, un’infezione batterica oggi rarissima in Italia grazie alle alte coperture vaccinali.

La piccola, residente nel quartiere Zen del capoluogo siciliano, non era mai stata vaccinata: la scelta, riferita dai genitori ai sanitari, sarebbe legata al timore che il vaccino trivalente potesse provocare l’autismo, condizione riscontrata in una parente della famiglia.

Il commento di Matteo Bassetti

Il caso ha riacceso il dibattito sulla responsabilità genitoriale in tema di prevenzione. Durissimo il commento dell’infettivologo Matteo Bassetti, docente di Malattie infettive all’Università di Genova: “Non può esistere nel 2026 che un bambino muoia perché non è vaccinato” ha sintetizzato. “Vuol dire mandare un bambino ‘in guerra’ contro i batteri e i virus senza l’elmetto, senza giubbotto antiproiettile, senza nulla”.

“Tutti gli attacchi ai vaccini in questi anni, anche di una parte politica che specula sul tema, portano a questi fatti” ha puntualizzato. “Si soffia sull’ignoranza e questi sono i risultati”.

Bassetti ha aggiunto di non aver “mai visto, per fortuna, un caso di difterite” nella propria carriera, sottolineando che oggi in Italia i pochi episodi registrati sono perlopiù “casi d’importazione da paesi dell’Est Europa dove le vaccinazioni sono piuttosto basse”.

Il caso di Palermo

I primi sintomi erano comparsi il 13 agosto, con febbre, vomito e inappetenza. Un primo accesso al pronto soccorso dell’ospedale Cervello si era concluso con una diagnosi di tonsillite e la dimissione.

Due giorni dopo, con la temperatura ancora alta nonostante le cure, la bambina era tornata in ospedale in condizioni molto più gravi: era stata intubata e trasferita in terapia intensiva pediatrica al Di Cristina, poi in cardiochirurgia, dove era stata sottoposta a ECMO ed emodialisi nel tentativo di salvarla.

“Abbiamo fatto di tutto per salvare la bambina dal momento in cui l’abbiamo presa in carico” ha commentato il direttore sanitario dell’ospedale Civico, Domenico Cipolla. “Purtroppo non c’è stato l’esito sperato. Da anni non si registravano casi del genere”.

“Attendiamo l’esito dell’Istituto superiore di sanità, ma dalle analisi effettuate la causa della morte sembra essere dovuto a difterite. Un’infezione gravissima che può essere letale”. Un cugino, anch’egli di quattro anni ma regolarmente vaccinato, sarebbe risultato contagiato pur senza sviluppare sintomi gravi.

Le indagini

La Procura di Palermo ha aperto un fascicolo, disponendo il sequestro della salma e l’autopsia presso l’Istituto di medicina legale del Policlinico.

Ai carabinieri è stata affidata l’acquisizione delle cartelle cliniche per ricostruire l’intera vicenda sanitaria e verificare se il primo accesso in ospedale sia stato gestito correttamente. Restano da chiarire anche le ragioni della mancata somministrazione del vaccino, obbligatorio per legge in Italia fin dal primo anno di vita.