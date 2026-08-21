Bambina morta di difterite a Palermo, tutto sulla malattia da come si prende ai sintomi e se esiste il vaccino

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

A Palermo una bambina di 4 anni è morta per una sospetta difterite, una grave malattia infettiva oggi rarissima in Italia grazie alla copertura vaccinale. La bimba non era vaccinata, sul caso la procura ha avviato un’inchiesta. La difterite è una malattia contagiosa causata da alcuni batteri, se non trattata ha un’altissima mortalità, specie nei bambini più piccoli. Può essere trattata con l’antitossina e antibiotici, ma il modo più efficace per contrastarla è il vaccino, disponibile da un secolo e obbligatorio in Italia.

Bambina morta di difterite a Palermo

Nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 agosto è morta per una sospetta difterite una bambina di 4 anni ricoverata all’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo.

Con gli stessi sintomi è ricoverato il suo cuginetto. A quanto pare la bimba non era vaccinata, nonostante la vaccinazione per difterite sia obbligatoria.

ANSA

Grazie alla copertura vaccinale, la difterite è una malattia quasi scomparsa in Italia: l’ultimo decesso prima del caso di Palermo risale al 1996.

Cos’è la difterite

La difterite è una grave malattia infettiva provocata dal batterio Corynebacterium diphtheriae. Questo batterio produce una tossina molto pericolosa, che può danneggiare o distruggere organi e tessuti, causando gravi complicanze.

Gli organi coinvolti variano in base al tipo di batterio, quello più diffuso attacca la gola, il naso e le tonsille.

Per quanto possa colpire a qualsiasi età, la difterite riguarda soprattutto i bambini. Come spiega l’Istituto Superiore di Sanità, se non trattata in tempo, ha una mortalità altissima: è fatale nel 30% dei casi.

Come si prende

La difterite è una malattia contagiosa che si trasmette per contatto diretto con una persona infetta, principalmente per via respiratoria.

Più raramente, si può prendere con il contatto con oggetti contaminati da secrezioni della persona infetta.

Quali sono i sintomi

La difterite ha un tempo di incubazione che va dai 2 ai 5 giorni. All’inizio può sembrare una comune infezione, perché i primi sintomi sono generalmente mal di gola, febbre leggera, debolezza e perdita di appetito.

In seguito può provocare difficoltà nel respirare o deglutire, a causa di una membrana grigiastra che si forma sulla superficie delle tonsille e della gola.

Generalmente la malattia ha un decorso benigno, ma in alcuni casi possono insorgere complicanze gravi e fatali: attraverso il sangue la tossina può infatti diffondersi anche ad altri organi.

Come si cura

Per quanto riguarda la diagnosi, per confermare che si tratta di difterite è necessario l’esame batteriologico.

La malattia si può trattare con antibiotici e la specifica antitossina. Le persone infette vanno messe in isolamento per evitare di contagiare altri.

La strategia più efficace contro la difterite è la vaccinazione, obbligatoria in Italia.

Il vaccino contro la difterite è disponibile dal 1920, in tempi recenti viene solitamente somministrato nel primo anno di vita con il vaccino esavalente, che protegge anche contro tetano, pertosse, poliomelite, epatite virale B e infezioni da Haemophilus influenzae B.