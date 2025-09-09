Bambina morta nell'incidente sull'E45 a Resina vicino Perugia nello schianto tra camper e Tir, aveva 8 anni
Camper rimasto in panne tamponato da un tir sulla E45 all’altezza di Resina Nord: una bambina di 8 anni è morta, feriti i genitori e il fratello
Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto sulla E45 all’altezza di Resina Nord, nei pressi di Perugia. La piccola viaggiava insieme alla sua famiglia a bordo di un camper rimasto in panne e investito da un tir. Nello scontro i genitori e un fratello della bambina sono rimasti feriti. Dopo lo schianto il camion ha tamponato anche un mezzo Anas fermo lungo la E45, dove era giunto proprio per prestare soccorso al camper.
L’incidente è avvenuto nella mattinata di martedì 9 settembre tra lo svincolo di Pierantonio (chilometro 95+900) e quello di Resina (87+600) della E45, non lontano da Perugia.
Per l’esattezza, lo scontro nel quale è morta una bambina di 8 anni è avvenuto all’altezza del chilometro 90+100. Secondo la prima ricostruzione, un tir avrebbe travolto un camper rimasto in panne lungo l’autostrada.
L’incidente è avvenuto sulla E45, tra Resina e Pierantonio
Secondo quanto riportato dal Corriere dell’Umbria, a bordo del camper rimasto in panne sulla E45 c’era una famiglia straniera.
Sul posto è arrivato anche un mezzo dell’Anas per prestare soccorso, anch’esso travolto dal tir. Nello schianto è morta una bambina di 8 anni. Il padre della piccola, ferito in maniera grave, è stato portato in eliambulanza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.
La madre della bambina e il fratello, che non sono in pericolo di vita, sono stati portati in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale di Città di Castello. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.
La dinamica dello schianto è al vaglio della polizia stradale, giunta sul posto per effettuare i rilievi del caso. Oltre ai mezzi dell’Anas e ai vigili del fuoco, sul posto sono giunti anche gli operatori del 118 che hanno provveduto a trasferire i feriti in due ospedali diversi. Purtroppo per la bambina di 8 anni, morta sul colpo, non c’è stato nulla da fare.
Il tratto di strada in cui è avvenuto l’incidente, tra le uscite di Pierantonio e Resina, non lontano da Perugia, è rimasto chiuso al traffico per permettere agli operatori di liberare la carreggiata dai detriti e alla polizia stradale di effettuare tutti i rilievi necessari a ricostruire con esattezza l’accaduto.
