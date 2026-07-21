Bambina scomparsa nel lago di Como davanti ai genitori, si sono tuffati nonostante il divieto di balneazione

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Una bambina di dieci anni si è tuffate nel lago di Como e non è più riemersa. L’episodio è avvenuto davanti agli occhi dei genitori. La piccola è entrata in acqua in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento e nonostante il divieto di balneazione. Sono in corso le ricerche nell’area.

Bambina scomparsa nel lago di Como

La bambina è scomparsa nel pomeriggio del 21 luglio nelle acque del lago di Como antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano.

Sul posto sono arrivati polizia e personale dei vigili del fuoco.

Dalle prime informazioni, la bimba, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata nonostante il divieto di balneazione.

La piccola stava nuotando e, come riferito dai testimoni, è scomparsa sott’acqua e non è più riemersa. L’allarme è scattato nella zona del Tempio Voltiano, in un’area sempre affollata da decine di persone e bagnanti.

Per la siccità e il lago basso tra l’altro, da giorni è emersa una lingua di sabbia presa d’assalto proprio come una spiaggia.

Le ricerche della bambina

La polizia e i vigili del Fuoco hanno subito avviato le ricerche con i sommozzatori che sono arrivati elitrasportati da Torino..I pompieri sono intervenuti con un’imbarcazione, una partenza da terra, e con un altro veicolo con tre operatori fluviali.

Sul posto è arrivato anche il personale sanitario del 118.

Un elicottero dei vigili del Fuoco sta sorvolando l’area per aiutare nelle ricerche della piccola.

Chi è la bambina

La bimba sarebbe di origine marocchina e sarebbe arrivata a Como con la famiglia per far visita ad alcuni parenti.

Si stava divertendo nel lago quando è scomparsa in acqua.