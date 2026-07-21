Bambina scomparsa nel lago di Como davanti ai genitori, si sono tuffati nonostante il divieto di balneazione
La bambina di 10 anni si è tuffata nel lago di Como davanti ai genitori, in quel punto sono stati registrati diversi episodi di annegamento
Una bambina di dieci anni si è tuffate nel lago di Como e non è più riemersa. L’episodio è avvenuto davanti agli occhi dei genitori. La piccola è entrata in acqua in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento e nonostante il divieto di balneazione. Sono in corso le ricerche nell’area.
Bambina scomparsa nel lago di Como
La bambina è scomparsa nel pomeriggio del 21 luglio nelle acque del lago di Como antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano.
Sul posto sono arrivati polizia e personale dei vigili del fuoco.
Dalle prime informazioni, la bimba, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata nonostante il divieto di balneazione.
La piccola stava nuotando e, come riferito dai testimoni, è scomparsa sott’acqua e non è più riemersa. L’allarme è scattato nella zona del Tempio Voltiano, in un’area sempre affollata da decine di persone e bagnanti.
Per la siccità e il lago basso tra l’altro, da giorni è emersa una lingua di sabbia presa d’assalto proprio come una spiaggia.