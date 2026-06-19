Bambini aggrediti al parco Alberini di Brescia, avrebbe provato a strangolarli: arrestato 29enne nigeriano

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Due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all’interno del parco pubblico Alberini di Brescia da un uomo di 29 anni, poi arrestato dalla Polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’aggressore, di origine nigeriana ma regolare in Italia, avrebbe improvvisamente preso per il collo i piccoli che stavano giocando nell’area verde.

Due bambini aggrediti al parco

I due bambini erano nel parco Alberini di Brescia con le loro famiglie e stavano giocando. Un uomo, forse sotto l’effetto di alcol o droghe e fuori controllo, ha aggredito i piccoli tentando di strangolarli.

Il 29enne ha preso per il collo i bambini, il più piccolo dei quali di soli tre anni.

ANSA

Come riporta il Giornale di Brescia, il più grande sarebbe riuscito a sottrarsi alla presa e a fuggire, mentre l’altro sarebbe stato afferrato con forza al collo e strattonato violentemente in quello che gli inquirenti hanno appunto descritto come un tentativo di strangolamento.

Aggressore bloccato da un passante

Un passante, sentendo le urla di una delle madri dei bambini, si è diretto verso il luogo dell’aggressione e ha ingaggiato una violenta colluttazione con il 29enne.

L’aggressore è stato bloccato a terra fino all’arrivo della pattuglia della Volante della Polizia.

L’uomo è poi stato identificato come un 29enne di origini nigeriane con diversi precedenti per questioni legate alle droghe ed è stato arrestato.

La ricostruzione dell’accaduto

Il 29enne sarebbe stato in evidente stato di alterazione. Nel parco avrebbe iniziato a insultare le famiglie presenti e poi ha strattonato il bambino più grande.

Il piccolo è riuscito a divincolarsi e a fuggire, l’uomo avrebbe quindi aggredito un secondo bambino, quello di tre anni, provando a strangolarlo.

La madre del bimbo ha provato a difendere il figlio, aiutata successivamente da un passante che sarebbe riuscito a bloccare il 29enne.

All’arrivo degli agenti, l’aggressore avrebbe provato a colpire anche loro. Per lui sono stati disposti l’arresto e la revoca del permesso di soggiorno, in attesa dell’espulsione.

Il 29enne è accusato di lesioni personali aggravate e resistenza e violenza a pubblico ufficiale.