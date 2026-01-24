Bambini con febbre a scuola, Bassetti si schiera con Pellegrini e parla anche di vaccini

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Lo sfogo di Federica Pellegrini e Matteo Giunta ha accesso la polemica su chi porta i figli a scuola con la febbre. Matteo Bassetti si schiera con loro: “I bambini con la febbre all’asilo non si mandano” per ridurre i contagi. Poi allarga il tema ai vaccini e, nei casi limite, propone mascherina o comunicazione trasparente sullo stato di salute.

Lo sfogo di Pellegrini e Giunta sui social

La discussione parte da una storia su Instagram pubblicata da Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, diventata virale. Nel mirino finiscono i genitori che accompagnano i figli all’asilo anche quando hanno sintomi evidenti, a partire dalla febbre.

La presa di posizione, ripresa da diverse testate, ha acceso un confronto online sul rispetto delle regole sanitarie di base e sull’impatto che certe scelte hanno sugli altri bambini e sulle famiglie.

In quei giorni Pellegrini ha anche annunciato la cancellazione degli impegni di lavoro della settimana. L’ipotesi è che un’influenza sia entrata in casa attraverso la figlia che frequenta l’asilo nido, motivo che avrebbe spinto a condividere sui social la propria opinione in merito.

Bassetti si schiera con Pellegrini: “Con la febbre all’asilo non si va”

Sulla polemica è intervenuto l’infettivologo Matteo Bassetti con un video pubblicato sui social. Il medico riprende lo sfogo della coppia e, sul punto centrale, si dice d’accordo: “Beh, tutti i torti credo che non abbiano”.

Poi ribadisce la regola che considera essenziale: “I bambini con la febbre all’asilo non si mandano”. La motivazione indicata è semplice: un bambino febbricitante può contagiare gli altri compagni, innescando una catena di contagi che coinvolge classi e famiglie.

Nel video Bassetti insiste anche sul fatto che quando un bambino sta male dovrebbe restare a casa, il che risulta chiaro anche dalla didascalia del video pubblicato su Facebook: “I genitori che mandano a scuola i bambini con la febbre sono dei pezzi di m… così come quelli che li mandano a scuola senza averli vaccinati”.

Dalla febbre ai vaccini

Nel suo intervento Bassetti ha quindi ampliato il discorso alle vaccinazioni, affermando che chi manda “i figli all’asilo senza che siano vaccinati” di conseguenza se ne frega “della salute degli altri”.

Il video di Matteo Bassetti

Bassetti riconosce implicitamente che non sempre le famiglie hanno alternative immediate, ma propone una linea di condotta per i casi in cui si voglia mandare comunque un bambino a scuola: “Vogliamo mandarli a tutti i costi a scuola? Ma almeno mettiamogli una mascherina o almeno diciamo che non stanno bene”.

È un’indicazione presentata come misura minima, in un contesto nel quale la priorità, secondo l’infettivologo, resta evitare che bambini con febbre frequentino l’asilo.