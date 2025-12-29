Bambini della famiglia nel bosco verso scuola pubblica da gennaio, cosa può cambiare per il ricongiungimento

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

I bambini della famiglia nel bosco, da gennaio, potrebbero iniziare a frequentare la scuola pubblica. Il Tribunale dei minorenni de L’Aquila e la tutrice dei bambini del bosco, l’avvocata Maria Luisa Palladino, sarebbero intenzionati a riportare al più presto i tre figli di Nathan e Catherine all’interno di un percorso scolastico. I genitori, invece, continuerebbero a preferire i loro principi di educazione tramite homeschooling. Se i bimbi frequentassero la scuola, sarebbe più vicino anche il possibile ricongiungimento con i genitori.

I bambini della famiglia nel bosco a scuola

La tutrice e avvocata Palladino ha contattato il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, per organizzare con lui un recupero educativo e culturale dei tre bambini della famiglia nel bosco all’interno dell’Istituto comprensivo Castiglione Messer Marino-Carunchio.

Secondo il Tribunale, Utopia Rose, 8 anni, “è ancora in una fase alfabetica e non ortografica, poiché non sillaba le lettere, non mette insieme i numeri e non ha raggiunto ancora la fase lessicale”.

ANSA

La casa della famiglia nel bosco di Palmoli

Nonostante un certificato rilasciato dall’Istituto Novalis di Brescia per affrontare la terza elementare, si ipotizza l’iscrizione alle scuole elementari di Palmoli, in Contrada Fonte La Casa, poiché il progresso scolastico della figlia più grande è molto limitato.

Nella seconda ordinanza, firmata l’11 dicembre, si legge che “è necessaria la formulazione di una programmazione didattica che assicuri un’efficace istruzione di tutti i minori e il recupero delle gravi carenze riscontrate in Utopia Rose”.

A scuola anche i gemelli di sei anni

Il percorso scolastico è previsto anche per i due gemelli di sei anni.

Secondo i giudici, “i tre fratelli si sono rifiutati di colorare o di leggere e scrivere, sia in lingua inglese che in italiano. Tendenzialmente sfogliano libri con disegni per età inferiori (3-5 anni) chiedendo all’educatrice di leggere per loro”.

Il Tribunale dell’Aquila, nell’ordinanza bis, ha sottolineato che se “si optasse per l’istruzione parentale, sarebbe indispensabile l’individuazione dei precettori che dovrebbero parteciparvi per le aree e le materie per cui i genitori sono carenti”.

Come riporta La Repubblica, vista la ritrosia dei genitori sulla questione scuola, è possibile, che la tutrice decida per l’iscrizione alla scuola pubblica e chieda l’aiuto della maestra più adatta per questo lavoro, Rossella D’Alessandro, che nel suo quotidiano, si occupa del doposcuola con undici minori in difficoltà.

Con l’iscrizione alla scuola pubblica dei tre minori, verrebbero meno alcune delle contestazioni mosse dal Tribunale. Ciò renderebbe più vicino il possibile ricongiungimento dei bambini con i genitori.

Tensione tra la madre Catherine e la tutor

Intanto sono emersi contrasti tra la madre dei tre bambini, Catherine, e gli assistenti sociali della casa famiglia in cui si trovano attualmente. La donna avrebbe insistito affinché i figli mantenessero la stessa routine di sempre, in contrasto con le regole della struttura che li ospita.

A una delle gemelline è stata diagnosticata una “bronchite con spasmi” piuttosto seria.

Il tribunale sospetterebbe una patologia trascurata dai genitori e avrebbe segnalato contrarietà della madre a trattare e curare la bronchite.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Catherine Birmingham avrebbe chiesto che venisse fatta una seconda visita pediatrica per la bimba, con un professionista di fiducia. Richiesta negata dalla tutor, in quanto un’altra visita sarebbe considerata “superflua”.

I prossimi passi dei legali

Il Tribunale dei minori ha disposto accertamenti psicologici sia sui tre minori che sui genitori Catherine e Nathan.

I legali della famiglia hanno nominato i propri consulenti di parte, lo psichiatra Tonino Cantelmi e la psicologa Martina Aiello, in vista dei test.

Gli accertamenti saranno effettuati entro i prossimi quattro mesi dal consulente incaricato dal giudice, Simona Ceccoli. Il passaggio tecnico potrebbe essere decisivo e destinato a pesare sulle future determinazioni dell’autorità giudiziaria.