Bambini intossicati da una fuga di gas a Camporosso, mamma li aveva lasciati soli a casa per andare al lavoro

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dramma sfiorato a Camporosso, comune di poco meno di 6mila abitanti in provincia di Imperia: un ragazzino dodicenne e la sorellina di tre anni sono stati intossicati nella loro casa. Mentre la madre si trovava al lavoro e aveva portato con sé il terzo figlio, si è verificata una fuga di gas che ha fatto piombare in un sonno profondo la piccola. Il fratello, invece, è rimasto cosciente. Infatti è stato lui ad aprire ai soccorritori che sono giunti sul posto, dopo aver ricevuto una segnalazione dei vicini di casa, preoccupati dal forte odore di gas.

Fuga di gas in una casa di Camporosso: due fratelli salvati, tragedia sfiorata

Come riferito da TgCom24, la fuga di gas sarebbe stata provocata dalla bombola di un cucinino all’interno dell’abitazione.

Al momento dei fatti, la madre, residente a Camporosso in via Volta, era sul luogo di lavoro.

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Dopo la segnalazione dei vicini alle forze dell’ordine, sono stati inviati nella casa interessata dalla fuga di gas i vigili del fuoco di Ventimiglia.

Il ricovero dei due fratelli

Quando i soccorritori sono entrati nell’appartamento, il 12enne è apparso lucido e cosciente, mentre la sorellina stava dormendo profondamente a causa delle esalazioni.

Entrambi sono stati ricoverati all’ospedale di Imperia per gli accertamenti e le cure necessarie.

Sul posto si è recato anche il personale dei carabinieri, della polizia locale e degli assistenti sociali; presente anche il sindaco del piccolo borgo, Davide Gibelli.

Il sindaco Gibelli: “Appartamento molto piccolo per quattro persone”

“I bambini erano soli in casa perché la madre si è recata al lavoro, con una dinamica che d’estate è diffusa e che cerchiamo in ogni modo, come amministrazione, di intercettare con gli strumenti che abbiamo, proprio per scongiurare episodi del genere. Ma a volte è difficile e non ci riusciamo”, ha dichiarato Gibelli, come riportato dal quotidiano La Repubblica.

“L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco – ha aggiunto il primo cittadino di Camporosso – ha messo in salvo i bambini e verificato che la fuga di gas proveniva da una bombola malfunzionante, che alimenta la cucina a gas”.

Il sindaco ha inoltre riferito che il luogo in cui è stato sfiorato il dramma è un appartamento molto piccolo per quattro persone, confermando che è abitato dalla madre e dai suoi tre figli.

“La famiglia è di origine peruviana. A Camporosso, su una popolazione di 5800 persone, la comunità peruviana è composta da circa 200 persone”, ha concluso Gibelli che sta seguendo da vicino la situazione.