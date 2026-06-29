Bambini intossicati da una fuga di gas a Camporosso, mamma li aveva lasciati soli a casa per andare al lavoro
Fuga gas in una casa di Camporosso, due fratelli salvati dai vigili del fuoco dopo la segnalazione dei vicini: tragedia sfiorata
Dramma sfiorato a Camporosso, comune di poco meno di 6mila abitanti in provincia di Imperia: un ragazzino dodicenne e la sorellina di tre anni sono stati intossicati nella loro casa. Mentre la madre si trovava al lavoro e aveva portato con sé il terzo figlio, si è verificata una fuga di gas che ha fatto piombare in un sonno profondo la piccola. Il fratello, invece, è rimasto cosciente. Infatti è stato lui ad aprire ai soccorritori che sono giunti sul posto, dopo aver ricevuto una segnalazione dei vicini di casa, preoccupati dal forte odore di gas.
- Fuga di gas in una casa di Camporosso: due fratelli salvati, tragedia sfiorata
- Il ricovero dei due fratelli
- Il sindaco Gibelli: "Appartamento molto piccolo per quattro persone"
Fuga di gas in una casa di Camporosso: due fratelli salvati, tragedia sfiorata
Come riferito da TgCom24, la fuga di gas sarebbe stata provocata dalla bombola di un cucinino all’interno dell’abitazione.
Al momento dei fatti, la madre, residente a Camporosso in via Volta, era sul luogo di lavoro.
Dopo la segnalazione dei vicini alle forze dell’ordine, sono stati inviati nella casa interessata dalla fuga di gas i vigili del fuoco di Ventimiglia.
Il ricovero dei due fratelli
Quando i soccorritori sono entrati nell’appartamento, il 12enne è apparso lucido e cosciente, mentre la sorellina stava dormendo profondamente a causa delle esalazioni.
Entrambi sono stati ricoverati all’ospedale di Imperia per gli accertamenti e le cure necessarie.
Sul posto si è recato anche il personale dei carabinieri, della polizia locale e degli assistenti sociali; presente anche il sindaco del piccolo borgo, Davide Gibelli.
Il sindaco Gibelli: “Appartamento molto piccolo per quattro persone”
“I bambini erano soli in casa perché la madre si è recata al lavoro, con una dinamica che d’estate è diffusa e che cerchiamo in ogni modo, come amministrazione, di intercettare con gli strumenti che abbiamo, proprio per scongiurare episodi del genere. Ma a volte è difficile e non ci riusciamo”, ha dichiarato Gibelli, come riportato dal quotidiano La Repubblica.
“L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco – ha aggiunto il primo cittadino di Camporosso – ha messo in salvo i bambini e verificato che la fuga di gas proveniva da una bombola malfunzionante, che alimenta la cucina a gas”.
Il sindaco ha inoltre riferito che il luogo in cui è stato sfiorato il dramma è un appartamento molto piccolo per quattro persone, confermando che è abitato dalla madre e dai suoi tre figli.
“La famiglia è di origine peruviana. A Camporosso, su una popolazione di 5800 persone, la comunità peruviana è composta da circa 200 persone”, ha concluso Gibelli che sta seguendo da vicino la situazione.