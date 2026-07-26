"Bambini italiani obesi", l'attacco della BBC alla dieta mediterranea: cosa dicono i dati dell'Oms

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una recente inchiesta condotta dall’emittente britannica BBC ha riacceso i riflettori su un fenomeno preoccupante: il costante aumento dei bambini italiani obesi, un’emergenza sanitaria che posiziona il nostro Paese ai vertici delle classifiche europee per l’incidenza di sovrappeso e obesità in età pediatrica, secondo i dati ufficiali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

“Bambini italiani obesi”: il parere degli esperti

I dati raccolti evidenziano come soltanto il 10% della popolazione continui a seguire lo stile alimentare tradizionale.

Il professor Valter Longo, direttore del Longevity Institute dell’Università della California del Sud, ha spiegato come la nutrizione dei più giovani si sia progressivamente impoverita, venendo sostituita da quella che gli esperti definiscono la regola delle “5 P”: pizza, pasta, patate, proteine e pane.

Il consumo di verdure e fibre è drasticamente diminuito a favore di cibi altamente processati e bevande zuccherate.

Il pediatra Roberto Berni Canani, docente all’Università Federico II di Napoli, osserva come la presenza di bambini italiani obesi sia spesso sottovalutata dalle stesse famiglie, che tendono a non associare i disturbi fisici all’accumulo quotidiano di calorie in eccesso.

Il caso Campania e i dati dell’Istituto Superiore di Sanità

Il quadro appare particolarmente severo nelle regioni del Mezzogiorno.

In Campania, i rilevamenti indicano che oltre il 40% dei minori tra gli 8 e i 9 anni presenta un peso corporeo superiore alla norma.

Quartieri periferici come Ponticelli, alle porte di Napoli, registrano tassi elevatissimi di obesità giovanile, con casi clinici precoci seguiti dai presidi medici del territorio.

Le rilevazioni nazionali condotte dall’Istituto Superiore di Sanità confermano che la percentuale di bambini italiani obesi sfiora il 10%, a cui si aggiunge un ulteriore 19% di minori in condizione di sovrappeso.

Quali sono le contromisure da adottare

Per far fronte a questa crisi di salute pubblica, l’Italia ha introdotto una legge nazionale che definisce l’obesità come malattia cronica, mentre in ambito scolastico si moltiplicano gli interventi preventivi.

Tra questi figura il progetto Lively, coordinato dall’Istituto Mario Negri, che promuove percorsi di educazione alimentare ed esercizio fisico per insegnare ai più piccoli l’importanza della piramide alimentare e del piatto bilanciato, contrastando la sedentarietà e l’eccessivo tempo trascorso davanti agli schermi.