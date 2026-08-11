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Due donne, rispettivamente titolare e educatrice di un asilo nido della provincia di Monza e della Brianza, sono state sottoposte agli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione. Il provvedimento, emesso dal Gip su richiesta della Procura, è stato eseguito dalla Polizia di Stato nelle prime ore del 10 agosto. Le indagini hanno portato alla luce gravi irregolarità nella gestione dell’asilo e nel trattamento dei bambini.

Le indagini e le accuse

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta è stata avviata lo scorso aprile dalla Procura della Repubblica di Monza, che ha coordinato le attività della Squadra Mobile della Questura locale. Le due donne, una 42enne titolare della struttura e una 24enne educatrice, sono indagate per maltrattamenti nei confronti dei bambini e per esercizio abusivo della professione. Le indagini hanno inoltre coinvolto altre due educatrici, di 32 e 49 anni, per le quali però non sono state adottate misure cautelari.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, all’interno dell’asilo nido si sarebbero verificate abituali carenze nell’accudimento dei piccoli ospiti, inadeguata somministrazione di cibo e bevande, e in alcuni casi l’utilizzo di punizioni degradanti e metodi educativi denigratori e coercitivi. Le vittime sarebbero stati bambini di età compresa tra pochi mesi e 3 anni. In particolare, alla 24enne educatrice è stato contestato anche l’aver instaurato contatti inopportuni con alcuni bambini che manifestavano evidente disagio.

L’esercizio abusivo della professione

Un ulteriore elemento emerso dalle indagini riguarda la posizione lavorativa delle due principali indagate. La 24enne avrebbe esercitato la professione di educatrice di scuola per l’infanzia a partire da gennaio senza possedere i titoli abilitativi richiesti dalla legge. Analoga contestazione, aggravata dal ruolo di titolare, è stata rivolta alla 42enne, che per 7 mesi si sarebbe avvalsa della collaborazione della dipendente priva dei requisiti normativi.

L’esecuzione delle misure cautelari è avvenuta all’alba del 10 agosto. Le due donne sono state rintracciate nelle province di Bergamo e di Parma. Nei loro confronti sono state effettuate perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica di Monza; la stessa attività è stata estesa anche all’asilo nido dove si sarebbero verificati i fatti contestati, al fine di raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini. L’ultima provincia citata, Parma, è stata coinvolta nell’operazione di rintraccio delle indagate.