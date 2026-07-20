Bambini morti in piscina risucchiati dal bocchettone, come funziona e come evitare il peggio

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dopo il caso della piccola Alice, la bambina rimasta incastrata in una piscina di Sestri Levante, ci si interroga sul funzionamento dei bocchettoni di aspirazione e su come si possa evitare il peggio.

Come funzionano bocchettoni aspirazione piscine

Come riportato da Geopop, le bocchette di aspirazione sono una parte necessaria degli impianti delle piscine.

L’acqua deve essere continuamente filtrata per ridurre la presenza di impurità, microrganismi e alghe.

Il sistema di circolazione preleva l’acqua dalla vasca, la fa passare attraverso i filtri e la mette nuovamente nella piscina dopo il trattamento.

Si crea così una differenza di pressione che spinge l’acqua verso le aperture di aspirazione.

La bocchetta viene normalmente protetta da una griglia.

Quando l’acqua può attraversarla liberamente, il flusso viene distribuito sulla superficie dell’apertura.

La situazione può però cambiare se la griglia viene coperta quasi completamente dal corpo di un bagnante.

In quel momento il passaggio dell’acqua si riduce, mentre la pompa continua a funzionare.

Può così formarsi un effetto simile a quello di una ventosa, capace di trattenere la persona contro la presa.

Le norme europee sulla sicurezza delle piscine

La norma tecnica UNI EN 13451-3 stabilisce requisiti di sicurezza e metodi di prova per le bocchette di immissione e aspirazione installate nelle piscine a uso pubblico.

Si applica insieme ai requisiti generali previsti dalla UNI EN 13451-1.

La versione aggiornata della norma è stata pubblicata in Italia nel 2025.

Non si tratta propriamente di direttive europee, ma di norme tecniche che indicano criteri di progettazione, costruzione e verifica dei componenti.

Tra gli aspetti considerati ci sono il pericolo di restare intrappolati, la resistenza delle griglie e le caratteristiche delle prese di aspirazione.

Uno dei parametri tecnici indicati è la limitazione della velocità dell’acqua sulla griglia.

Le indicazioni di settore richiamano un valore massimo di 0,5 metri al secondo, pari a circa 1,8 chilometri orari.

Limitare la velocità permette di ridurre la forza concentrata nelle immediate vicinanze dell’apertura.

Come evitare di restare intrappolati per aspirazione

Nella puntata del 20 luglio di Morning News, l’esperto Valerio Rossi Albertini ha mostrato un dispositivo che potrebbe prevenire in molti casi gli incidenti.

Per il fisico per riuscire a capire che è ostruito il condotto basterebbe mettere un sensore che misura qual è la portata dell’acqua.

“Si fissa, se va al di sotto di una certa soglia significa che c’è un’ostruzione. Prima di sapere quale genere di ostruzione ci sia blocca tutto immediatamente”, ha spiegato.

Ha poi aggiunto che per ogni piscina “bisogna valutare tutti i parametri, ma è una cosa concettualmente che non è estremamente complicata e neanche da un costo esorbitante”.

Per Valerio Rossi Albertini questo dispositivo potrebbe essere paragonabile al salvavita per la corrente elettrica.

“Come il salvavita scatta quando vede che la corrente scende sotto una certa soglia, così questo dispositivo di sicurezza scatta quando vede che il flusso è al di sotto di una certa soglia”, le sue parole.

Le regole per le piscine

A Morning News del 20 luglio è stato intervistato anche Fabio Longo, responsabile di una piscina a Torino.

“Per la sicurezza parliamo essenzialmente della cuffia, che è obbligatoria tutte le volte che entriamo in acqua ed è obbligatoria sempre per un motivo di sicurezza, perché così abbiamo la possibilità di essere visti molto bene dagli assistenti. Inoltre in questo modo i capelli non diventano un problema”, ha spiegato.

Fabio Longo ha poi spiegato che è importante il costume che deve essere idoneo a quello di un impianto natatorio quindi in nylon o in pbt, senza fronzoli e accessori che possano ostruire le bocchette di aspirazione.

Infine, ha ricordato la sanificazione: “Doccia prima di entrare in acqua e l’utilizzo delle ciabatte”.