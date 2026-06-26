Bambini morti per il caldo in Francia, la quarta vittima aveva solo 18 mesi: lasciato nell'auto arroventata

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La Francia affronta un’emergenza sempre più grave legata al caldo: quattro bambini sono morti in pochi giorni dopo essere rimasti intrappolati in auto surriscaldate, mentre le vittime degli annegamenti sono salite a 55. Le autorità invitano alla prudenza e ricordano che bastano pochi minuti perché un veicolo diventi una trappola mortale.

Strage per il caldo in Francia

La violenta ondata di caldo che sta colpendo la Francia continua a provocare vittime. In pochi giorni quattro bambini sono morti dopo essere rimasti intrappolati in automobili surriscaldate, mentre aumenta anche il numero delle persone decedute per annegamento nel tentativo di trovare refrigerio.

L’ultimo episodio è avvenuto a Marsiglia, dove un bambino di 18 mesi è morto dopo essere stato trovato in gravissime condizioni all’interno di un’auto parcheggiata nel campus dell’ospedale universitario La Timone.

ANSA

Secondo quanto riportato da La Provence, il piccolo sarebbe stato dimenticato nel veicolo e, quando è stato soccorso, presentava un grave stato di ipertermia. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso pediatrico, è deceduto poco dopo nonostante i tentativi dei medici.

Gli altri 3 bambini morti

Pochi giorni prima, a Saint-Gratien, nel dipartimento della Val-d’Oise, un bambino di tre anni era morto dopo essere rimasto chiuso nell’auto di famiglia.

Secondo il procuratore di Pontoise, Guirec Le Bras, il piccolo sarebbe sfuggito alla sorveglianza dei genitori per circa 45 minuti, entrando autonomamente nell’abitacolo. La Procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo, mentre la madre è stata ricoverata in stato di choc.

La stessa sorte è toccata a due fratellini trovati privi di sensi all’interno dell’auto di famiglia chiusa nel garage della loro abitazione nel quartiere Bois de l’Ubac, a Carpentras. Secondo le prime ricostruzioni riportate dai media francesi, i bambini sarebbero saliti sul veicolo senza che la madre se ne accorgesse. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Crescono anche le vittime degli annegamenti

L’emergenza riguarda anche laghi, fiumi e corsi d’acqua. La ministra francese dello Sport, Marina Ferrari, ha confermato che le vittime per annegamento dall’inizio dell’ondata di caldo sono salite a 55.

Secondo il Governo francese, circa 51 milioni di persone stanno affrontando temperature eccezionalmente elevate, con valori che in alcune aree superano di oltre 15 gradi le medie stagionali. Il caldo ha spinto migliaia di persone a cercare refrigerio in luoghi non sorvegliati, come fiumi, laghi e canali.

A Parigi hanno fatto discutere le immagini di giovani che si sono tuffati nel Canal Saint-Martin direttamente dai ponti, ignorando i pericoli.