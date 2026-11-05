Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Schiaffi, strattonamenti e percosse ai bambini di un asilo di Monza. Di questo è accusata la direttrice dell’istituto, 55 anni, arrestata nella sua abitazione dai carabinieri in flagranza differita. Le indagini sono cominciate dopo la denunce presentate nei mesi scorsi dai genitori. Le intercettazioni ambientali disposte dalla Procura di Monza hanno consentito, spiegano i carabinieri in un comunicato, di “documentare in breve tempo le ripetute condotte aggressive” della donna.

Asilo di Monza, direttrice arrestate: bambini percossi

Il gip ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora nel comune della Brianza dove la 55enne risiede. Le manette sono scattate dopo l’ennesima aggressione registrata dalle telecamere.

La direttrice, nel pomeriggio del 26 ottobre, dopo aver sgridato 2 bambine che a suo dire avrebbero buttato alcune palline fuori dallo spazio riservato ai giochi, ne ha colpita una con uno schiaffo al volto facendola cadere e ha strattonato l’altra per poi lanciare le palline sulla testa di entrambe.

La scena dello scorso 26 ottobre si aggiungerebbe ad altri comportamenti documentati nel corso delle indagini. Di fronte a tale scenario, i carabinieri hanno deciso di procedere con l’arresto. La donna è quindi stata trasferita nel carcere di San Vittore. Per lei l’accusa è di maltrattamenti aggravati verso minori. I bimbi coinvolti hanno un’età compresa tra i pochi mesi e i 3 anni.

Piffer: “Le telecamere devono essere obbligatorie”

“Leggendo la notizia di oggi sull’asilo di Monza, il pensiero torna subito alle scorse settimane e ai mesi passati, quando diversi genitori ed ex dipendenti si erano rivolti a me per farmi domande, esprimere dubbi e condividere forti preoccupazioni. A ciascuno di loro ho sempre dato un’unica indicazione netta: segnalate subito alle autorità competenti, senza esitare”. Lo ha dichiarato il consigliere comunale monzese Piffer.

“Oggi la magistratura è intervenuta, la giustizia farà il suo corso e spetterà a un giudice stabilire la verità e le responsabilità. Quello che è emerso rende comunque la mia posizione ancora più ferma e convinta di prima: le telecamere devono diventare obbligatorie in tutte le strutture che accolgono minori. È un atto di tutela indispensabile per proteggere i bambini, dare tranquillità alle famiglie e tutelare i tantissimi educatori e professionisti che lavorano ogni giorno con dedizione e correttezza”, ha concluso il consigliere

Patto Nord: “Installare subito telecamere”

Anche Patto per il Nord, in una nota, si è pronunciato sulla vicenda: “Non possiamo non reagire dinanzi alle notizie di cronaca che frequentemente riportano casi di aggressioni e maltrattamenti negli asili nido e nelle Rsa. La presunzione di innocenza vale ovviamente per tutti, ma ciò che i carabinieri della Sezione operativa della compagnia di Monza hanno documentato dopo mesi di indagine, riguardo al comportamento di una direttrice di un asilo nido cittadino, lascia sconcertati”.

“Il diritto alla salute, all’incolumità fisica, alla dignità umana devono venire prima del diritto alla privacy – si legge nel comunicato – Occorre tutelare le persone più fragili e indifese, bambini, anziani e malati, con tutti i mezzi a disposizione, comprese le telecamere: chi si comporta bene non ha nulla da temere”.

Carabinieri