Bambino di 8 anni a Genova cade dal secondo piano di una scuola, ricoverato in condizioni gravissime

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Bambino in condizioni gravissime al Gaslini di Genova dopo essere precipitato dal secondo piano di una scuola. L’accaduto si è verificato alla scuola primaria De Amicis, nel quartiere Voltri. Il piccolo di 8 anni è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale pediatrico, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione.

Il bambino caduto dal secondo piano di una scuola

Come riportato dall’edizione locale di Repubblica, il bambino, con disturbi dello spettro autistico, è precipitato dalla finestra dell’istituto elementare da un’altezza di tre metri, intorno alle 12 di giovedì 18 settembre.

A lanciare l’allarme è stata una passante, poi trasportata all’ospedale di Villa Scassi in stato di shock.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Il quartiere Voltri di Genova dove il bambino di 8 anni è caduto dal secondo piano di una scuola

Il ricovero in gravi condizioni all’ospedale Gaslini

I soccorsi intervenuti sul posto sono arrivati con due ambulanze di Croce Verde Praese e Croce Rossa Ponente, oltre a un’automedica, i vigili del fuoco e la polizia.

Il bambino è stato però trasportato d’urgenza all’ospedale Gaslini con l’eliambulanza, nel solco della collaborazione col 118 per le operazioni di assistenza in emergenza ai pazienti pediatrici in condizioni critiche. Per permettere l’atterraggio dell’elicottero è stato necessario chiudere in via precauzionale il casello autostradale di Genova Prà.

Il piccolo paziente è arrivato in condizioni molto gravi e si trova attualmente in “prognosi riservata” nel reparto di Rianimazione, come comunicato dalla direzione dell’ospedale, che fornirà un bollettino in serata con gli sviluppi del quadro clinico.

A fine agosto era stato ricoverato in gravi condizioni un altro bambino caduto da un terrazzo a Mestre, vicino Venezia. In quel caso si è trattato di un bimbo di un anno e mezzo, precipitato nel vuoto dal quinto piano del condominio in cui viveva con i genitori.

Valditara invia gli ispettori

Per fare luce sull’accaduto, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara è intervenuto per fare disporre un’ispezione nella scuola primaria, da parte del direttore dell’ufficio scolastico regionale.

“Seguo con grande apprensione quanto accaduto oggi in una scuola di Genova. In questo momento il mio pensiero é rivolto innanzitutto a lui e alla sua famiglia. Un sentito ringraziamento ai soccorritori e ai medici per il pronto intervento. Sarà necessario fare rapidamente chiarezza sulle dinamiche dell’accaduto” ha dichiarato.