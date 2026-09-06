Bambino caduto nel pozzo in Algeria, trovato morto dopo giorni di disperati soccorsi: Ayoub come Alfredino

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È finita in tragedia la vicenda di Ayoub, il bambino di 10 anni che in Algeria è rimasto intrappolato per quattro giorni in un pozzo profondo 80 metri. I soccorritori hanno infine recuperato il corpo del piccolo al termine di circa 96 ore di operazioni. La notizia è stata confermata dalla Protezione civile algerina. Il caso ha fin dalle prime ore suscitato una forte emozione in tutto il Paese ed anche all’estero. La vicenda di Ayoub riporta alla memoria quella di Alfredino Rampi, morto nell’incidente di Vermicino.

La caduta nel pozzo

L’incidente è avvenuto nella provincia di El Bayadh, nel sud-ovest dell’Algeria, e per la precisione nel villaggio di Errokn che ricade nel territorio del comune di Ghassoul.

Ayoub era caduto mentre passava sopra una tavola di legno che copriva l’apertura del pozzo ormai asciutto, una cavità profonda un’ottantina di metri con un diametro di appena 40 centimetri. Il pozzo era asciutto ed era stato scavato con metodi tradizionali, cosa che ha complicato le operazioni dal momento che il bambino è rimasto intrappolato sotto uno spesso strato di terra.

I tentativi di salvare il bambino

Nel tentativo di salvare Ayoub , i soccorritori hanno utilizzato mezzi meccanici per scavare una grande fossa accanto al pozzo. L’obiettivo era creare un passaggio laterale verso la cavità e riuscire ad estrarre Ayoub di lato, senza dovere scavare da sopra.

Durante i soccorsi al bambino era stata fornita una torcia. E per monitorarne le condizioni, era inoltre stata calata nel pozzo una sonda dotata di telecamera. In un video diffuso dalle autorità locali si sentiva inoltre la voce flebile di Ayoub che chiedeva aiuto al padre.

Come la tragedia di Alfredino Rampi

Al quarto giorno di operazioni è arrivata la notizia peggiore: la Protezione civile algerina ha comunicato che il bambino è stato recuperato senza vita.

La vicenda di Ayoub ricorda quella avvenuta in Italia e costata la vita ad Alfredo Rampi, detto Alfredino, il bambino di sei anni morto nel giugno del 1981 dopo essere caduto in un pozzo artesiano a Vermicino, vicino Roma. Anche in quel caso, tra i numerosi tentativi compiuti per raggiungere il bambino, era stato scavato un pozzo parallelo per cercare di arrivare alla profondità in cui si trovava.