Bambino col cuore "bruciato" a Napoli, l'errore del ghiaccio e il silenzio per quasi un mese: cosa sappiamo

Sono ore cruciali per la sorte del bambino di due anni ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli. Dopo il fallito trapianto del cuore “bruciato”, il piccolo è attaccato a un macchinario per la sopravvivenza, in attesa di poter ricevere un nuovo cuore. I medici sono però divisi sulla possibilità che il bimbo possa essere ancora trapiantabile. Intanto va avanti l’indagine per capire cosa sia accaduto: a “bruciare” l’organo sarebbero stati dei problemi nel trasporto, forse l’uso di ghiaccio secco. Mentre resta da chiarire perché l’ospedale ha inviato la segnalazione su quanto accaduto soltanto un mese dopo il trapianto fallito.

Il bambino col cuore “bruciato”, medici divisi

Oggi vive attaccato a un macchinario all’ospedale Monaldi di Napoli il bambino di due anni e tre mesi, afflitto da una grave patologia cardiaca, al quale è stato trapiantato un cuore “bruciato”.

Le sue speranze di sopravvivenza sono legate alla possibilità di ricevere un nuovo cuore compatibile, ma i medici sono divisi sull’eventualità che possa sostenere un’altra operazione.

Stando a quanto riferito dal legale della famiglia, Francesco Petruzzi, secondo la direzione dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma il piccolo non sarebbe più trapiantabile.

Di diverso parere il Monaldi di Napoli e il team di medici che segue il caso: il bimbo è operabile e presente nella lista d’attesa nazionale.

L’errore del ghiaccio secco

Intanto vanno avanti le indagini e gli accertamenti per chiarire come siano andate le cose.

La procura di Napoli ha aperto una inchiesta, sei al momento le persone indagate per il reato di lesioni colpose. Si tratta dei medici e dei paramedici che hanno partecipato alle operazioni necessarie per il trapianto.

In corso anche gli accertamenti da parte del ministero della Salute. I carabinieri dei Nas hanno sequestrato il box frigorifero usato per trasportare il cuore da trapiantare da Bolzano a Napoli.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, c’è l’ipotesi che nel contenitore si stato messo del ghiaccio secco, materiale che rovina la conservazione dell’organo.

Di sicuro c’è che quando è arrivato in sala operatoria a Napoli, quando il bimbo è già stato sottoposto all’espianto, il cuore è irrimediabilmente danneggiato.

La segnalazione solo un mese dopo il trapianto

C’è poi da chiarire il silenzio su quanto accaduto, con la segnalazione partita soltanto un mese dopo il trapianto fallito.

L’intervento avviene il 23 dicembre, ma secondo quanto ricostruito da Repubblica, dal Monaldi viene inviata al Centro nazionale trapianti a Roma solo la notizia del fallimento del trapianto.

Anche la famiglia del bambino sarebbe rimasta per giorni all’oscuro di quanto avvenuto in sala operatoria.

L’11 gennaio viene presentato un esposto e la direzione dell’ospedale napoletano avvia l’audit, la verifica interna su quanto accaduto.

Il 21 gennaio, praticamente un mese dopo il fallito trapianto, viene inviata la segnalazione di “evento avverso” al Cnt di Roma.

In cui si menziona per la prima volta il problema del congelamento del cuore durante il trasporto.