Bambino col cuore bruciato, al via trattativa tra la famiglia e l'ospedale Monaldi per il risarcimento danni

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Proseguono le indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo: è iniziata, inoltre, trattativa tra la famiglia del bimbo e l’ospedale Monaldi di Napoli per il risarcimento danni. A confermarlo è stato il legale della famiglia, Francesco Petruzzi. Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico, ha elogiato il suo legale e confermato di aver querelato il dottor Oppido.

La trattativa tra la famiglia Caliendo e il Monaldi

L’avvocato Francesco Petruzzi ha parlato prima dell’incontro con l’ufficio legale dell’ospedale Monaldi di Napoli in merito alla morte del piccolo Domenico a causa del trapianto di cuore fallito.

In collegamento con Storie Italiane, il programma condotto su Rai1 da Eleonora Daniele, il legale ha parlato dell’inizio della trattativa anche alla presenza dei medici legali di entrambe le parti.

ANSA

“La trattativa è sul risarcimento dei danni relativo alla parte civile, cioè a quello che è il risarcimento dovuto alla famiglia Caliendo per la perdita parentale, che segue una strada parallela rispetto al procedimento penale”, ha detto.

Poi l’avvocato ha aggiunto: “La prima clausola di questa nostra trattativa è che non rinunciamo in alcun modo alla costituzione di parte civile nel procedimento penale“.

Il video con il cuore di Domenico

L’avvocato Petruzzi poi ha parlato anche della testimonianza fornita dal dottor Oppido.

“La procura ora ha altri elementi in mano, c’è un video dove si vede il cuore di Domenico sul tavolo e c’è la box che deve essere ancora aperta”, ha spiegato.

Questo dimostrerebbe come al piccolo Domenico sarebbe stato tolto il cuoricino prima di aprire la box e scoprire che il cuore che gli doveva essere trapiantato era congelato e quindi inutilizzabile.

Patrizia e la querela al dottor Oppido

In trasmissione poi è intervenuta anche la signora Patrizia Mercolino, madre di Domenico.

“Non è facile, siamo tutti stanchi ma io ho fatto una promessa a mio figlio e non mollo”, ha detto in merito alle indagini in corso.

“Ho presentato querela per diffamazione al dottor Oppido perché lui in una televisione ha detto che lui mi aveva detto tutto”, ha poi voluto aggiungere.

Poi la donna ha elogiato l’avvocato Petruzzi: “Questa è una battaglia lunga e difficile, qualsiasi cosa detta contro il mio avvocato è detta contro la famiglia Caliendo perché l’avvocato e la mia famiglia sono una cosa sola, stiamo solo cercando verità e giustizia”.

Roberto Fico difende il Monaldi

Sulle indagini e sul caso del piccolo Domenico si è espresso anche il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, aprendo i lavori della seduta straordinaria del Consiglio dedicata proprio alla vicenda della morte del piccolo Domenico.

“Questa vicenda non si trasformi in una condanna sommaria dell’intera sanità campana. Il Monaldi è un centro di eccellenza nazionale e tale resterà”, ha detto.

“Il Monaldi è una struttura che attira talenti e forma professionisti e che offre ai campani prestazioni di altissima qualità. Gli operatori che ci lavorano, la stragrande maggioranza è estranea ai fatti di cui ci occupiamo e continuano ad offrire prestazioni di altissimo livello in condizioni di lavoro spesso difficili”, ha concluso Fico.