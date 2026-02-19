Bambino col cuore bruciato, chiesta la procedura per alleviare il dolore per il piccolo Domenico: l'annuncio

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Ora non resta che alleviare le sofferenze del piccolo Domenico. L’amara decisione è arrivata giovedì 19 febbraio e a comunicarla è stato l’avvocato Francesco Petruzzi, che assiste la mamma del piccolo. "Una volta tolta la sedazione Domenico non si è svegliato", quindi la decisione di procedere con una PCC, una Pianificazione Condivisa delle Cure, un percorso che evita l’accanimento terapeutico e allevia il dolore del paziente. Un paziente che non ha ricevuto un cuoricino nuovo e che non merita altre sofferenze. "Non è eutanasia", precisa Petruzzi.

La decisione per il bambino ricoverato al Monaldi

Il 19 febbraio è stato dato un annuncio per il quale risulta difficile non provare un moto di empatia. Per il piccolo Domenico è stato deciso un percorso per alleviare le sofferenze. Una PCC, per la precisione, ovvero una pianificazione condivisa delle cure.

A dare la notizia è stato l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della mamma del piccolo Domenico, in diretta durante un collegamento con Dritto e Rovescio. "Abbiamo acquisito le cartelle cliniche del gruppo interdisciplinare", ha detto Petruzzi, "e le abbiamo sottoposte al nostro medico legale".

"Una volta tolta la sedazione al piccolo Domenico, Domenico non si è svegliato", ha detto. Ora non resta che accettare che siamo di fronte a "una prognosi senza ombra di dubbio infausta", da qui la decisione inviare una pec al Monaldi nella quale "per volontà della famiglia abbiamo fatto richiesta di una PCC, una pianificazione condivisa delle cure".

Domenico non subirà più un accanimento terapeutico ma riceverà tutto ciò che favorirà la diminuzione del dolore. Il Monaldi ha accettato la richiesta.

Cos’è la PCC

Come anticipato dall’avvocato Petruzzi, la PCC è "un istituto introdotto nel 2017", più precisamente con la legge 219, e che riguarda un dialogo empatico e collaborativo tra il medico e il paziente, specialmente nel contesto di una malattia "cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta".

Nello specifico, l’art.2 comma 2 recita:

Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.

Nel caso del piccolo Domenico, di minore età, nell’art. 3 comma 2 si legge che il consenso "è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore". "Non è eutanasia", chiarisce a tal proposito l’avvocato Francesco Petruzzi.

Storia di un cuore bruciato

La vicenda ha visto l’Italia intera stretta in un abbraccio emotivo intorno al piccolo e alla madre, Patrizia Mercolino, che non ha mai lasciato solo il figlio. Il 23 dicembre 2025 Domenico, affetto da una grave cardiopatia dilatativa, ha ricevuto da Bolzano un nuovo cuoricino. L’organo, però, è arrivato bruciato perché trasportato in condizioni non conformi: era stato conservato in ghiaccio secco e non in ghiaccio naturale.

Ora sei sanitari sono indagati tra la Procura di Bolzano e quella di Napoli. Negli ultimi giorni era arrivata la notizia di un nuovo cuore sano per il piccolo, ma un team di esperti ha sconsigliato il nuovo trapianto: le condizioni di salute del piccolo Domenico sono risultate incompatibli con l’intervento.