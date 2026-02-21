Morto il bambino col cuore bruciato, per Domenico arresto cardiaco all'alba: carabinieri all'ospedale Monaldi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È morto il piccolo Domenico, il bambino trapiantato con un cuore “bruciato“: a confermarlo la nota ufficiale dell’ospedale Monaldi di Napoli. Le sue condizioni erano precipitate dopo un arresto cardiaco avvenuto all’alba. In un clima di profondo dolore, il Cardinale Battaglia era stato convocato per l’estrema unzione e i genitori si erano precipitati in struttura. La famiglia aveva concordato con l’ospedale il fine dell’accanimento terapeutico.

Morto Domenico, la nota dell’ospedale

“Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche”.

Così l’ospedale Monaldi di Napoli, in una nota ufficiale rilanciata da TgCom, ha confermato la morte di Domenico, il bambino di due anni e mezzo trapiantato con un cuore “bruciato“. “La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore”.

Carabinieri al Monaldi

Dopo il decesso del piccolo Domenico, i carabinieri del Nas di Napoli, coordinati dal comandante Alessandro Cisternino, sono intervenuti presso l’ospedale Monaldi per avviare le procedure investigative necessarie.

La Procura ha disposto il sequestro della salma e, a seguito dell’esame autoptico, anche il muscolo cardiaco sarà posto sotto sequestro per accertamenti tecnici. La posizione dei sei medici indagati si aggrava, passando dall’ipotesi di lesioni colpose a quella di omicidio colposo per il fallimento del trapianto.

Le parole di Patrizia, la mamma: “Non dimenticatelo”

“Quello che è successo a Domenico non dovrà essere dimenticato”. Così si è espressa Patrizia, con encomiabile forza d’animo, nel giorno più buio. “Se n’è andato, è finita” ha confermato alla stampa, in lacrime.

“Stanno uscendo truffe, non ascoltate, non vedete, non guardate quello che sta uscendo” ha puntualizzato. “Io, insieme al mio avvocato, a breve daremo notizie su una fondazione che voglio creare in nome di Domenico per non dimenticare. Voglio lasciare il segno per mio figlio e questa fondazione lo farà. Lotterò per tenere sempre vivo il ricordo di Domenico”.

L’ultimo saluto e l’estrema unzione

Non appena informati del peggioramento improvviso, i genitori, Patrizia e Antonio, erano stati convocati con urgenza in ospedale e avevano raggiunto immediatamente il reparto di terapia intensiva pediatrica.

Poco dopo era arrivato anche il legale della famiglia, l’avvocato Francesco Petruzzi, che segue la vicenda sin dalle prime fasi. Nel presidio ospedaliero era giunto inoltre il cardinale Domenico Battaglia, per impartire al piccolo l’estrema unzione.

Il bambino con il cuore “bruciato”

All’alba di sabato 21 febbraio la situazione del piccolo Domenico era significativamente peggiorata. Intorno alle 5.30, il piccolo era andato incontro a un arresto cardiocircolatorio che aveva aggravato ulteriormente un quadro clinico già compromesso.

L’episodio ha segnato una fase estremamente delicata, successiva alla pianificazione condivisa delle cure concordata tra la famiglia e l’Azienda ospedaliera dei Colli, che gestisce l’ospedale Monaldi, e che prevede l’esclusione di ogni forma di accanimento terapeutico.

Secondo quanto riferito dai sanitari del Monaldi, già nella giornata precedente era stato evidenziato un rapido e progressivo peggioramento delle condizioni generali.

A incidere in modo determinante sul decorso era stata anche una grave emorragia cerebrale, che ha provocato danni neurologici estesi e irreversibili. Domenico, infatti, non si è più risvegliato dal coma farmacologico indotto dopo l’intervento.

Il trapianto e la catena degli errori

Il trapianto era stato eseguito in condizioni di estrema urgenza, dopo che il cuore destinato al bambino aveva subito danni gravissimi a causa del contatto con ghiaccio secco durante il trasporto dell’organo destinato all’impianto.

La vicenda ha portato all’apertura di accertamenti per chiarire eventuali responsabilità nella gestione e conservazione dell’organo. Le verifiche, affidate agli organi competenti, mirano a ricostruire ogni passaggio della catena di custodia e delle procedure seguite.