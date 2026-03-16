Bambino col cuore bruciato, Giletti e i documenti sul clampaggio aortico: cosa non torna nella ricostruzione

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Massimo Giletti ha mostrato documenti sull’intervento di Domenico del 23 dicembre. Nella cartella clinica il clampaggio aortico del “bambino dal cuore bruciato” risulterebbe alle 14:18, dodici minuti prima di altri orari indicati. La discrepanza potrebbe essere quindi rilevante, secondo il giornalista, per la ricostruzione dei fatti.

Bambino dal cuore bruciato, le carte da Giletti

Nuovi elementi potenzialmente rilevanti sul caso di Domenico, il bambino dal cuore bruciato, sono emersi durante la trasmissione “Lo Stato delle Cose”. Il conduttore Massimo Giletti ha mostrato in studio alcuni documenti ospedalieri che riporterebbero l’orario di inizio di una fase cruciale dell’intervento chirurgico.

Si tratterebbe di una cartella clinica redatta in sala operatoria che riporterebbe in modo dettagliato alcune fasi dell’operazione. Nel documento viene indicato che il clampaggio aortico (una procedura fondamentale negli interventi cardiaci) sarebbe iniziato alle 14:18.

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In base alla ricostruzione della trasmissione, inoltre, tale dato coinciderebbe anche con quanto riportato in un secondo documento, la cartella anestesiologica, che riporterebbe lo stesso orario.

La differenza temporale

Il punto centrale del dibattito riguarderebbe una differenza temporale tra quanto indicato nei documenti e quanto emerso in altre ricostruzioni precedenti. Francesco Petrucci, legale della famiglia di Domenico, ha ricordato che il dottor Oppido “ha iniziato la cardiectomia dopo che è stata fatta la cardioplegia alle 14:30, firmandolo in un documento fide facente, quindi un falso”.

La discrepanza sarebbe quindi di circa dodici minuti. Secondo quanto emerso nel dibattito, infatti, il cuore del donatore sarebbe arrivato in sala operatoria proprio intorno alle 14:30.

I dubbi dell’avvocato Petrucci

Se questo dato fosse confermato, significherebbe che alcune procedure chirurgiche sarebbero iniziate quando l’organo non era ancora presente nella sala operatoria, e non era possibile quindi verificarne le condizioni.

“Il cuore arriva in sala operatoria alle 14:30, poi la dottoressa Farina si deve lavare, bardare” ha aggiunto Petrucci. “La box presumibilmente viene aperta almeno 15-16 minuti dopo che lui ha clampato”.

L’ipotesi del monitoraggio mancato

Durante il talk si è affrontato anche un altro tema, quello dell’eventualità che un monitoraggio del box avrebbe potuto fare la differenza fra la vita e la morte di Domenico.

“È chiaro che la dottoressa Farina, nel corso del trasferimento del cuore da Bolzano prima all’aeroporto di Verona, poi da Verona all’aeroporto di Napoli, avrebbe dovuto avvisare, avrebbe dovuto guardare, monitorare cosa c’era in quel box che conteneva il cuore del donatore” ha ricostruito Giletti.

“Se avesse aperto quel box avrebbe visto che il cuore era completamente ghiacciato e forse, dico forse, il professor Oppido non avrebbe iniziato l’intervento”.

Il caso nelle mani degli investigatori

Nel corso della trasmissione è stato più volte ricordato che spetterà agli investigatori e alla magistratura verificare la correttezza dei documenti discussi e ricostruire con precisione la sequenza temporale degli eventi.

Secondo quanto riferito in studio, il materiale emerso sarebbe già all’attenzione delle autorità competenti. L’obiettivo delle indagini sarà chiarire se la discrepanza negli orari sia frutto di un errore nella registrazione dei dati oppure se possa avere un significato più rilevante nella ricostruzione dell’intervento.