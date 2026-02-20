Bambino col cuore bruciato, il Monaldi non staccherà l'Ecmo "perché un secondo dopo si rischia la morte"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Al bambino ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli per il cuore bruciato non verrà staccato l’Ecmo, il macchinario che fino ad oggi l’ha tenuto in vita dopo il trapianto. Nelle ultime ore, infatti, la famiglia di Domenico ha chiesto e ottenuto dallo staff medico l’accesso alla PCC, la Pianificazione Condivisa delle Cure, al fine di somministrare al piccolo una terapia del dolore per alleviare le sue sofferenze. Alle 12 di venerdì 20 febbraio i medici si riuniranno per concordare come intervenire, ma se venisse staccato il macchinario il piccolo “rischia la morte un secondo dopo”. Quindi “verranno eliminate altre terapie non necessarie”, fanno sapere dall’ospedale.

Il prossimo passo per il bambino

Nella tarda mattinata di venerdì 20 febbraio Ansa ha condiviso una nota arrivata dall’ospedale Monaldi, il nosocomio in cui dal 23 dicembre 2025 è ricoverato il piccolo Domenico che, purtroppo, ha ricevuto un cuore bruciato durante un trapianto.

Nella sera del 19 è stata presa la decisione, concordata tra i medici e la famiglia del piccolo, di procedere con la pianificazione condivisa delle cure. Questa scelta, precisano dall’ospedale, non comporta lo spegnimento dell’Ecmo “perché un secondo dopo si rischia la morte”, un protocollo non consentito dalla legge italiana.

ANSA

“Verranno invece eliminate altre terapie non necessarie“, fanno sapere dall’ospedale. Alle ore 12 del 20 febbraio si riuniranno per un confronto i medici dell’ospedale, il medico di famiglia, la signora Patrizia Mercolino – madre di Domenico – e l’avvocato Francesco Petruzzi.

Durante l’incontro i medici spiegheranno come procederanno con la PCC. Il percorso, ribadiamo, non ha alcuna attinenza con l’eutanasia. Piuttosto consiste nell’interruzione dell’accanimento terapeutico ed è stato introdotto con una legge nel 2017.

La decisione condivisa con il Monaldi

A dare la notizia della decisione è stato Francesco Petruzzi, che nella prima serata di giovedì 19 febbraio era in collegamento con Dritto e Rovescio. Nei giorni scorsi la madre del bambino era stata avvisata sulla possibilità di un nuovo cuore per il suo bambino, ma un summit di medici riunitosi appositamente per il caso aveva stabilito che un nuovo trapianto non sarebbe stato compatibile con le condizioni di salute di Domenico.

Persa questa speranza, la famiglia del piccolo e l’avvocato hanno inviato una pec al Monaldi per chiedere di procedere con la PCC. Richiesta che i medici hanno accolto.

Le indagini da Bolzano a Napoli

Prima della decisione sulla PCC l’avvocato Petruzzi aveva annunciato l’inizio del momento delle responsabilità. E proprio su questo aspetto da Bolzano stanno arrivando i fascicoli destinati alla Procura di Napoli dopo la denuncia di Federconsumatori. Deve essere stabilito, ora, perché quel cuore sia arrivato bruciato. Per il momento sei persone tra medici e paramedici sono state iscritte nel registro degli indagati.

L’inchiesta però potrebbe estendersi anche sul momento dell’espianto del cuore arrivato danneggiato. Secondo la ricostruzione, due medici sarebbero partiti da Napoli per Bolzano per un trapianto multiorgano e lì avrebbero trovato due equipe austriache. Ognuno avrebbe portato via l’organo interessato, e da quel momento iniziano i misteri: come noto, il cuore destinato a Domenico era stato trasportato con del ghiaccio secco e non con ghiaccio naturale.

Su UnoMattina News ricordano che quel ghiaccio secco potrebbe essere stato fornito dall’ospedale di Bolzano. All’arrivo a Napoli, il cuoricino di Domenico era già stato espiantato e i medici non hanno potuto fare altro che impiantare l’organo inutilizzabile per poi attaccare il bambino all’Ecmo.