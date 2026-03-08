Bambino col cuore bruciato, la denuncia della madre: "Nessuno mi ha detto che il cuore era congelato"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La madre del bambino morto a causa di un trapianto di cuore con un organo danneggiato dal freddo all’ospedale Monaldi di Napoli ha ripercorso la vicenda, raccontando che dopo il trapianto le era stato solamente detto che il cuore “non partiva” e che nessuno l’aveva avvisata del vero problema che aveva causato il danneggiamento.

La malattia del bambino morto al Monaldi

Patrizia Mercolino e Antonio Caliendo, genitori di Domenico, il bambino morto per un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli, hanno parlato della loro esperienza nella puntata dell’8 marzo di Domenica In.

La madre del bambino di due anni a cui è stato trapiantato un organo danneggiato probabilmente da un trasporto inadeguato dall’ospedale di Bolzano, dove si trovava il donatore, ha raccontato dell’esperienza vissuta partendo dalla malattia del figlio.

ANSA

Quando Domenico Caliendo aveva quattro mesi i medici avevano scoperto una cardiomiopatia dilatativa, una malattia che ne avrebbe compromesso la funzionalità cardiaca. La madre ha spiegato:

Ci dissero che aveva il 50% di possibilità di morire. Sapevamo che senza un nuovo cuore sarebbe arrivato al massimo a cinque anni.

La chiamata per il trapianto

Mercolino ha poi descritto i primi mesi dopo la diagnosi, passati a educare il figlio a non correre e non affaticarsi, per non rischiare di spingere il proprio cuore oltre il limite.

I medici erano fin da subito stati chiari che l’unica possibilità per il bambino era un trapianto di cuore. La famiglia ricevette la chiamata dal Monaldi il 22 dicembre.

I due genitori hanno raccontato di essere stati molto preoccupati poco prima dell’operazione che ha poi portato alla morte del figlio.

Cosa è successo dopo l’operazione

Il racconto si è poi spostato dopo l’intervento chirurgico. Mercolino ha raccontato: “Un’infermiera mi disse che il cuore non partiva. Nessuno ci ha detto che il cuore era arrivato congelato”.

La famiglia apprese della ragione per cui il nuovo cuore del figlio non funzionava dai giornali, che riportarono la notizia del danneggiamento da freddo il 7 febbraio.

L’avvocato della famiglia ha spiegato che non sarebbe stato soltanto il mezzo di raffreddamento, il ghiaccio secco, a causare i danni, ma anche l’assenza nel contenitore per il cuore di uno strumento di monitoraggio della temperatura.