Bambino col cuore bruciato, la famiglia di Domenico chiede al Monaldi un risarcimento di 3 milioni di euro

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Non si placa la polemica tra la famiglia del piccolo Domenico, morto dopo un trapianto di cuore, e i vertici dell’ospedale Monaldi di Napoli. In una lettera inviata anche al governatore della Campania, l’avvocato Francesco Petruzzi ha denunciato “l’indifferenza e l’opacità” dell’azienda sanitaria di fronte alla richiesta di risarcimento di 3 milioni di euro chiesto dalla famiglia Caliendo-Mercolino.

Cuore bruciato, la famiglia di Domenico chiede un risarcimento di 3 milioni di euro

La proposta di raggiungere un accordo bonario in via stragiudiziale per il risarcimento è stata avanzata dall’avvocato Petruzzi dopo il funerale di Domenico, il bimbo con il “cuore bruciato”.

La richiesta della famiglia è stata di 3 milioni di euro per evitare di affrontare un processo in sede civile per stabilire l’entità del risarcimento. In parallelo, l’inchiesta penale per accertare le eventuali responsabilità del personale sanitario coinvolto prosegue.

ANSA

Petruzzi: “Il Monaldi non ha risposto alla missiva”

Secondo Petruzzi, è un paradosso che la famiglia di Domenico sia stata chiamata dall’azienda ospedaliera dei Colli per l’albero in ricordo del bambino, ma che la stessa Asl non abbia risposto alla richiesta di risarcimento.

Quella avanzata dalla famiglia Caliendo-Mercolino, sottolinea Petruzzi, è “una proposta di dialogo, non una dichiarazione di guerra” allo scopo di evitare alla famiglia una ulteriore “devastazione psicologica” che potrebbe derivare da “un giudizio civile sovrapposto al procedimento penale in corso”.

“Il Monaldi non ha risposto. Non ha risposto con un diniego motivato – ha proseguito l’avvocato Petruzzi – Non ha risposto con una controproposta. Non ha risposto con un semplice atto di accuse ricevute. Ha semplicemente eliso la comunicazione, come se quella Pec non fosse mai stata trasmessa, come se la famiglia Caliendo-Mercolino non esistesse, come se la morte di Domenico fosse un fatto del quale l’Azienda non avvertisse il peso di una risposta istituzionale minima

Cuore bruciato, la famiglia scrive al governatore Fico

La missiva è indirizzata anche al governatore della Campania Fico, al quale si chiede di esercitare “i poteri di vigilanza e di controllo che l’ordinamento gli attribuisce sull’operato delle aziende sanitarie regionali”. Inoltre, Petruzzi chiede pubblicamente le dimissioni della dirigenza del Monaldi perché “la gestione continua a dimostratasi strutturalmente inadeguata tanto nella fase della crisi quanto nella fase degli strascichi”.

La replica del Monaldi: “La richiesta impone accertamenti”

A replicare per conto del Monaldi è stata Anna Iervolino, direttore generale dell’Azienda ospedaliera dei Colli, che ha confermato la ricezione della proposta stragiudiziale “qualificata come riservata e in termini non negoziabili” per un risarcimento di 3 milioni di euro. “La valutazione della richiesta risarcitoria impone lo svolgimento di approfondite valutazioni tecnico-legali, anche alla luce degli accertamenti in corso e, per loro natura, non possono essere compresse entro i rigidi termini unilaterali indicati dalla controparte – ha scritto Iervolino – Non può pertanto parlarsi di mancata apertura di una trattativa, in assenza di un effettivo spazio negoziale nella proposta ricevuta. La dirigente si è detta sorpresa che una comunicazione “strettamente riservata” sia stata resa pubblica.

Come noto, la vicenda del “bambino con il cuore bruciato” è attualmente oggetto di un’indagine della Procura.