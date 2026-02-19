Bambino col cuore bruciato, si allarga l'inchiesta con nuovi indagati per il trapianto fallito al Monaldi

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’inchiesta attorno al caso del bambino a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato all’ospedale Monaldi di Napoli si sta allargando anche a Bolzano, da dove il cuore proveniva. La procura di Napoli ha ricevuto gli atti dall’Alto Adige e cercherà di ricostruire perché sia stato utilizzato ghiaccio secco invece di quello tradizionale per rabboccare il contenitore per il trasporto dell’organo.

Si allarga l’inchiesta sul Monaldi

La procura di Bolzano ha trasmesso a quella di Napoli gli atti dell’inchiesta sul trapianto di un cuore danneggiato a un bambino all’ospedale Monaldi di Napoli.

Da Bolzano proveniva infatti il cuore che sarebbe stato danneggiato durante il trasporto a Napoli e poi trapiantato al bambino. Il paziente è ora mantenuto in vita da sistemi di supporto vitale e che non potrà ricevere un nuovo cuore a causa delle sue condizioni.

Saranno anche ascoltati nuovi testimoni, come anticipato dal quotidiano La Repubblica, e sarà acquisito l’audit interno del Monaldi su quanto accaduto.

La fornitura di ghiaccio secco

Attraverso gli atti di Bolzano, la procura di Napoli spera di capire di più su quando sia stata presa la decisione che ha portato al danneggiamento del cuore, quella di utilizzare il ghiaccio secco.

Normalmente, infatti, per il trasporto di organi viene utilizzato normale ghiaccio di acqua, per tenere la temperatura circa attorno a zero gradi. Il ghiaccio di anidride carbonica, o ghiaccio secco, raggiunge i -78° C.

Il freddo eccessivo avrebbe causato un’ustione da gelo nell’organo. Sarà quindi fondamentale capire quando, nella catena decisionale, è stata presa la decisione di utilizzare il ghiaccio secco.

I dubbi sul contenitore per il trasporto del cuore

La procura di Napoli sta però indagando anche su un altro aspetto del trasporto dell’organo, che riguarda il contenitore che è stato utilizzato.

Non si tratterebbe infatti di un contenitore di ultima generazione, normalmente utilizzati per trasporti così delicati, ma di uno più vecchio.

L’ipotesi è che la scelta del contenitore possa essere stata dovuta a una mancanza di formazione del personale che si è occupato del trasporto. Non è però sicuro che questo elemento abbia contribuito ai danni all’organo.