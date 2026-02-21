Bambino con il cuore bruciato, il funerale del piccolo Domenico fra giovedì 26 e venerdì 27 febbraio

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Si terrà con ogni probabilità tra giovedì 26 e venerdì 27 febbraio il funerale di Domenico Caliendo, il bambino di due anni e mezzo di Napoli al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato, letteralmente bruciato dal gelo, durante il trasporto. Il piccolo è morto nella mattinata di sabato 21 febbraio all’ospedale Monaldi, dove era ricoverato ed era mantenuto in vita grazie all’ossigenazione extracorporea.

Disposta l’autopsia su Domenico Caliendo

A dare la notizia relativa alla probabile data dei funerali di Domenico Caliendo è stato il legale della famiglia, l’avvocato Francesco Petruzzi.

Tutto dipende però dalla data dell’autopsia: la salma è stata sequestrata dai Nas di Napoli e nei prossimi giorni verrà disposto l’esame autoptico su indicazione dei magistrati della VI sezione della Procura di Napoli, come scrive Il Mattino, il quotidiano che per primo ha portato alla luce la notizia della tragedia che ha colpito la famiglia Caliendro-Mercolino.

Ipotesi omicidio colposo

Con la morte del piccolo Domenico, che tutti in Italia hanno conosciuto anche come “il bambino dal cuore bruciato”, è cambiata l’ipotesi di reato: al momento sono sei gli iscritti nel registro degli indagati e per loro l’ipotesi accusatoria è cambiata da lesioni colpose gravissime a omicidio colposo, un reato che prevede la reclusione fino a cinque anni.

In considerazione del fatto che il miglioramento di Domenico era impossibile, così come era impossibile procedere a un nuovo trapianto, la famiglia aveva concordato con i sanitari cure che escludessero l’accanimento terapeutico e che si concentrassero unicamente su una fine meno dolorosa possibile.

Nelle prime ore della mattina di sabato 21 febbraio il bimbo era andato in arresto cardiocircolatorio, dopo un ulteriore peggioramento delle condizioni. Poi l’arresto cardiocircolatorio.

Al capezzale di Domenico erano presenti i genitori, Patrizia e Antonio, e il legale della famiglia, fra gli altri. In ospedale è arrivato anche il cardinale Domenico Battaglia per l’estrema unzione.

La madre ha chiesto verità e giustizia, annunciando inoltre l’avvio delle procedure per la costituzione di una fondazione in memoria del figlio, con l’obiettivo di sostenere altri bambini sfortunati.

Truffe per guadagnare sulla morte di Domenico

All’ingresso del Monaldi continuano ad arrivare fiori e peluche, lasciati da persone rimaste toccate nel profondo. Ma accanto a tanta commozione ci sono anche sciacalli in agguato.

Il legale di famiglia ha messo in guardia contro le finte raccolte fondi lanciate al fine di sostenere fantomatiche spese per le esequie di Domenico. Si tratta solo di truffe.