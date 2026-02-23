Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un gigantesco neonato con il cuoricino stilizzato in evidenza sul petto. È la nuova scultura di sabbia dell’artista sardo Nicola Urru che ha realizzato il suo altorilievo sul litorale di Sassari per ricordare il piccolo Domenico. Un’opera di quasi 5 metri sulla spiaggia di Platamona sul dramma del bimbo morto sabato e a cui due mesi fa è stato trapiantato un cuore danneggiato. “Per i genitori del piccolo Domenico, questo non è solo il momento dell’addio, ma il crollo di un intero universo costruito sulla fede nella guarigione. Affidarsi ciecamente alla medicina è un atto d’amore immenso e disperato; trovarsi ora davanti a un esito così tragico genera un senso di smarrimento che nessuna parola può colmare. È un dolore ‘nudo’, privo di difese, che merita solo un rispettoso silenzio”, scrive Urru sui social a corredo delle foto della scultura.