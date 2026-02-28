Bambino dal cuore bruciato, all'ospedale Monaldi sospesi due dirigenti medici: altri due casi sospetti

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Sospesi due dirigenti del Monaldi coinvolti nel caso del piccolo Domenico e intanto scattano gli accertamenti su altri due trapianti sospetti. L’azienda ospedaliera a cui fa capo l’ospedale napoletano ha annunciato la sospensione di due medici interessati dall’inchiesta sulla morte del bambino di due anni, mentre proseguono le indagini della procura di Napoli, che ha anche acceso i riflettori sulle possibili analogie con altri due casi avvenuti in precedenza.

La sospensione di due dirigenti del Monaldi

L’azienda Ospedaliera dei Colli ha comunicato di aver acquisito gli atti dei procedimenti disciplinari e di aver avviato la “sospensione dal servizio di due dirigenti medici coinvolti nella grave e dolorosa vicenda del piccolo Domenico”.

Nella nota ufficiale, l’azienda ha tenuto a specificare di essersi “immediatamente attivata per fare chiarezza su quanto accaduto, in trasparenza e nel rigoroso rispetto della legge”, ribadendo la vicinanza e il sostegno alla famiglia del bambino, oltre a sottolineare che “prosegue per gli altri sanitari coinvolti l’iter disciplinare secondo la normativa vigente”.

Le indagini sul trapianto a Napoli

Il provvedimento disciplinare arriva alla luce della catena di errori che ha portato alla morte del piccolo Domenico, ricostruita nelle 295 pagine inviate dalla Regione Campania al ministero della Salute, contenenti i documenti redatti dai vertici dell’azienda.

Da questa relazione è emerso come l’equipe che si è occupata del prelievo del cuore dall’ospedale di Bolzano non fosse nemmeno a conoscenza dell’esistenza dei tre box Paragonix, i contenitori di ultima generazione per il trasposto e la conservazione degli organi.

I possibili precedenti del caso del “cuore bruciato”

Il 3 marzo dovrebbe arrivare da parte del gip del tribunale di Napoli, Mariano Sorrentino, il conferimento dell’incarico ai tre professori universitari non campani nominati per l’esecuzione dell’autopsia sul corpo del piccolo Domenico.

Nel frattempo, secondo quanto riportato da Tgcom24, la procura di Napoli ha aperto delle indagini su altri due trapianti precedenti a quello che ha causato la morte del bambino di due anni di Nola, per verificare le procedure attuate dall’equipe mediche del Monaldi in casi analoghi.

Al momento, da quanto si apprende, si tratterebbe di approfondimenti investigativi disposti dalla VI sezione Lavoro e colpe professionali.